יו"ר מפלגת הדמוקרטים, האלוף במילואים יאיר גולן, שלח היום (שלישי) מכתב התראה לשרה נתניהו, בעקבות דברים שאמרה בריאיון לערוץ 14. גולן דורש ממנה לפרסם התנצלות ותיקון בתוך 24 שעות, ולתאם תשלום פיצוי שיועבר כתרומה לניצולי הנובה. אם דרישותיו לא ייענו, הוא מזהיר כי ינקוט הליכים משפטיים ויתבע לפחות 2.5 מיליון שקל.

במכתב נטען כי במהלך הריאיון הוצג לנתניהו סרטון שבו נראה גולן משתתף בהפגנה נגד מהלכי הממשלה במערכת המשפט. לאחר מכן אמרה נתניהו: "כשאתה איש צבא בדרגה כזאת גבוהה, טוען שאתה לוחם בשישה, בשבעה באוקטובר, אתה כבר השכם בבוקר היית שם, כבר מלובש ומוכן. בשעה מאוד מאוד מוקדמת, שאחרים לא ידעו, כגון ראש הממשלה".

עורכי דינו של גולן טענו כי מהדברים משתמע כאילו הוא ידע מראש על הטבח המתוכנן והתייצב בשטח עוד לפני שראש הממשלה ידע על פרוץ המלחמה. עוד נטען כי השימוש במילים "טוען שאתה לוחם" מטיל ספק בכך שגולן השתתף בלחימה בשבעה באוקטובר.

במכתב הוצגה גרסתו של גולן לאירועי אותו בוקר. על פי הנטען, לאחר שהחלו להתברר ממדי האסון הוא יצא מביתו ברכבו הפרטי לכיוון מפקדת פיקוד העורף, ובדרך כתב למפקד הפיקוד: "אמור היכן ואתייצב, בעוטף, בדרום או במפקדת הפיקוד".

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לטענתו, לאחר שהגיע למפקדה הוא התחייל, אסף ציוד ורובה סער ונסע לכיוון עוטף עזה. בהמשך קיבל מיקומים של צעירים שנמלטו ממסיבת הנובה, נכנס לשטח מספר פעמים וחילץ שישה צעירים. במכתב צוין כי חלק מפעולות החילוץ ביצע לבדו, חלקן עם עוז דוידיאן וחילוץ נוסף עם צוות מיחידת יהל"ם.

גולן דורש מנתניהו לפרסם תיקון והתנצלות ברורה, שבה תחזור בה מדבריה ותבהיר כי הדברים שאמרה עליו היו "דברי הבל שקריים וחסרי בסיס". נוסף על כך, הוא דורש לתאם פיצוי כספי שיועבר כתרומה לניצולי הנובה.

בסיום מכתב ההתראה נכתב כי אם נתניהו לא תפעל כנדרש, גולן ינקוט נגדה הליכים משפטיים ויתבע את מלוא נזקיו, בסכום שלא יפחת משניים וחצי מיליון שקל.