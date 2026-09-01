פרשה חמורה בשב"ס: 12 סוהרים נאשמים בהמתת מחבל 

פרקליטות המדינה הגישה היום (שלישי) לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כתב אישום נגד 12 אנשי שירות בתי הסוהר, המייחס להם המתה בקלות דעת של האסיר הביטחוני תאאר אבו עאצב, לצד תקיפת שמונה אסירים נוספים בכלא קציעות.

מכתב האישום, שהגישה עו"ד טל כהן אדיר מפרקליטות מחוז דרום, עולה כי בנובמבר 2023 שימש אחד הנאשמים כמפקד המשמרת במתחם שבו הוחזקו האסירים. יתר הנאשמים שימשו כסוהרים, לוחמי יחידת "כתר" וכלבן.

על פי כתב האישום, בצהריי 18 בנובמבר שאל אבו עאצב את סמל המשמרת אם יש "הודנה" במלחמה. הדברים הועברו למפקד המשמרת, שלפני ספירת הערב ערך תדריך לכוח וסיפר על דבריו של האסיר.

בכתב האישום נטען כי מפקד המשמרת הנחה את הכוח להיכנס באופן חריג לתא במהלך הספירה, במטרה להראות לאסירים שאין הפסקת אש. עוד נטען כי הוא הבהיר שייקח "אחריות על כל שיקרה", ואף הזהיר סוהרות שנכחו בתדריך שלא להיכנס לתא כדי שלא ייפגעו.

בהמשך הוביל מפקד המשמרת את הכוח לתא שבו שהו אבו עאצב ושמונה אסירים נוספים. לטענת הפרקליטות, לאחר שהחלה הספירה הוא הורה לנאשמים להיכנס לתא, שם חברו יחד במטרה להכות את האסירים ולחבול בהם. לפי האישום, האסירים הותקפו באגרופים ובבעיטות, וחלק מהנאשמים השתמשו גם באלות.

מפקד המשמרת, כך נטען, פיקד על המתרחש ואף הכה בעצמו אסיר אחד או יותר. לאחר מספר דקות הוא הורה לכוח לחדול, והנאשמים עזבו את התא מבלי שמי מהם דיווח על התקיפה או על אירוע חריג במהלך הספירה.

זמן קצר לאחר מכן התמוטט אבו עאצב ואיבד את הכרתו. הוא פונה למרפאת הכלא ובהמשך לבית החולים סורוקה, שם נקבע מותו. על פי כתב האישום, המוות נגרם כתוצאה מהמכות שספג, שגרמו לפגיעות חמורות בלבו ובמערכת הנשימה. שמונת האסירים האחרים נחבלו אף הם.