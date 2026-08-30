שרה נתניהו. אילוסטרציה ( צילום: Marc Israel Sellem/POOL )

התנועה לחופש המידע פנתה היום (ראשון) לבית המשפט המחוזי בירושלים בבקשה לחייב את משרד ראש הממשלה למסור מידע בנוגע לנסיעתה של שרה נתניהו לוושינגטון ב-23 במארס, בעיצומה של המלחמה עם איראן.

לטענת התנועה, משרד ראש הממשלה לא השיב לפניות שהגישה לקבלת המידע במסגרת פרק הזמן הקבוע בחוק חופש המידע. כעת היא מבקשת מבית המשפט להורות למשרד למסור את הפרטים הנוגעים לנסיעה, ובפרט למעורבות המדינה בארגונה ובמימונה. "העניין הציבורי נוגע לאפשרות שכספי המדינה, עובדי המשרד וסמכויותיו שימשו לנסיעה", נמסר מטעם התנועה. לדבריה, חשיפת המידע נדרשת כדי לברר את מטרת הנסיעה ואת חלקו של משרד ראש הממשלה בה. "מסירת המידע תאפשר לבחון אם הנסיעה שירתה מטרה של המדינה ובגדר תפקידי המשרד, מה היה הבסיס להשתתפות המשרד בארגונה ובמימונה, מי צורף לפמליה ומכוח איזה תפקיד, מי נשא בכל הוצאה, והאם קוימו הליכי האישור והבקרה הנדרשים", טענה התנועה. בעקבות האיומים על עורכי דין: עמית בכר בפנייה חריגה ליועמ"שית משה כהן | 12:29 בית הדין הרבני לבעל: תחתום, או שתסתכן בחיוב על סך 10,000 שקלים משה כהן | 12:52

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בעתירה ניתן דגש גם לעיתוי הנסיעה, שנערכה במהלך המלחמה עם איראן. בתנועה טוענים כי לעיתוי יש חשיבות בבחינת האופן שבו הוקצו משאבי המדינה לנסיעה.

"מועד הנסיעה מוסיף נדבך לבחינה זו. בעת מצב חירום נדרש משרד ראש הממשלה לקבל החלטות בדבר הקצאת כוח אדם ותקציב", נמסר.

עוד הוסיפו בתנועה כי המידע המבוקש יאפשר לבחון "את ההחלטה להקצות משאבים לנסיעה, את הקשר בין ההוצאה לבין מטרת הנסיעה ואת ההבחנה בין פעילות מטעם המדינה לבין פעילות שאינה ממומנת מכוחה".

כעת מבקשת התנועה מבית המשפט המחוזי בירושלים לחייב את משרד ראש הממשלה למסור את המידע שביקשה, לאחר שלטענתה לא התקבל מענה לפניותיה במועד שנקבע בחוק.