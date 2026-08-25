עובד לשעבר במעון ראש הממשלה הגיש היום (שלישי) תביעה בסך 450 אלף שקלים נגד משרד ראש הממשלה, בטענה כי רעיית ראש הממשלה, שרה נתניהו, התעמרה בו במשך שנים. בתביעה נטען כי העובד נאלץ להתמודד מדי יום עם צעקות, כינויי גנאי, דרישות בלתי סבירות והעסקה מסביב לשעון כך פרסם לראשונה אביעד גליקמן בחדשות 13.

לפי כתב התביעה, מצבו של העובד הידרדר עד שבחודש דצמבר 2025 הוא הועבר לתפקיד במשרד ראש הממשלה. "בחודש דצמבר 2025, משתשו כוחותיו הפיזיים והנפשיים לחלוטין, הסכים הנתבע להעביר את התובע לעבוד במשרד ראש הממשלה", נכתב.

עוד נטען כי לא מדובר באירועים נקודתיים, אלא בהתנהלות שנמשכה על בסיס יומיומי: "כתב תביעה זה מגולל מסכת קשה מאוד של התעמרות ממושכת, שממנה סבל התובע, על בסיס יומיומי. צעקות, כינויי גנאי, דרישות בלתי סבירות, העסקה סביב לשעון בניגוד לחוזה ההעסקה, כל אלו היו מנת חלקו היום יומית במשך שנים".

לטענת העובד, הגורמים שהכירו את הנעשה במעון לא פעלו כדי לעצור את ההתנהלות או להגן עליו. "כלל הגורמים הרלוונטים ידעו הכול והכירו את ההתעמרות הקשה והתנאים הבלתי מתקבלים על הדעת שבהם מועסק התובע, ובחרו לעצום עין ולהתעלם. גם כשהתלונן, לא עשו דבר כדי להגן על זכויותיו", נכתב בתביעה.

התביעה הנוכחית מגיעה לאחר שבחודש שעבר הגיש יחיאל אוהב עמי, בן 61, ששימש כעוזר תפעול במעון ראש הממשלה, תביעה נפרדת לבית הדין האזורי לעבודה. אוהב עמי ייחס לשרה נתניהו התעמרות קשה ומתמשכת ודרש ממנה פיצויים בסך של כ-300 אלף שקלים.

בתביעתו של אוהב עמי נטען כי רעיית ראש הממשלה צעקה עליו, קיללה והשפילה אותו, הציבה בפניו דרישות חריגות ואף תקפה אותו פיזית בשלוש הזדמנויות. לדבריו, באחד המקרים היא הדפה אותו באמצעות צד גופה, הצמידה אותו לקיר וצעקה: "מי מטומטם? מי מפגר?". במקרה אחר, לאחר ששב מהפסקת עישון, היא אמרה לו: "אני מאחלת לך סרטן" ו"הלוואי ותמות".

שתי התביעות עוסקות בעובדים שונים ובסכומי פיצוי שונים, אך בשתיהן מועלות טענות להתעמרות ממושכת מצד רעיית ראש הממשלה במהלך העבודה במעון.

משלכת ראש הממשלה נמסר בתגובה: " פייק ניוז והמשך מסע הצייד נגד ראש הממשלה, רעייתו ומשפחתו שמתגבר תמיד במערכות בחירות.

ערוץ 13 בקמפיין בחירות חסר בושה למען ניצחון בבחירות של גוש השמאל והמפלגות הערביות, בראשות אייזנקוט , יאיר גולן ומנסור עבאס. כל שבוע ממחזרים רכילויות שקריות , ואפילו העלו מהאוב חברה של יוני נתניהו ז"ל מלפני 50 שנה, כדי שתבזה את זכרו של גיבור ישראל ומשפחתו."