צבי סוכות איים בתביעת לשון הרע, יאיר גולן התקפל ומחק

יו"ר "הדמוקרטים" יאיר גולן ועידת ישראל היום ( צילום: פלאש 90 )

חבר הכנסת צבי סוכות איים היום (שלישי) להגיש תביעת לשון הרע נגד יו"ר הדמוקרטים, האלוף במילואים יאיר גולן, בעקבות הדברים שפרסם נגדו. סוכות הבהיר לגולן כי עומדות לרשותו חצי שעה למחוק את הפרסום, וכי אם לא יעשה זאת הוא ייתבע. מיד לאחר מכן מחק גולן את הדברים.

בפרסום שהוסר טען גולן: "צבי סוכות, אותו אדם שבגללו כוחות צה״ל עלו ערב ה-7.10 לשטחים במקום להישאר בדרום. אותו אדם שפרץ לבסיסי צה״ל. והיום הוא מנסה במו ידיו להבעיר עוד אש ועוד מלחמה". גולן הוסיף ותקף את סוכות בחריפות: "זה אדם שצריך להיות מאחורי סורג ובריח, לא בכנסת ישראל".

הציוץ של גולן שנמחק ( צילום: מתוך עמוד הטוויטר )

בעקבות הדברים פנה סוכות לגולן והציב בפניו את האולטימטום: מחיקת הפרסום בתוך חצי שעה או הגשת תביעת לשון הרע. יו"ר הדמוקרטים לא המתין לסיום פרק הזמן ומחק את הפרסום.

האיום של סוכות מגיע לאחר שכבר זכה בתביעת לשון הרע שעסקה בטענה דומה בנוגע להסטת כוחות צה"ל ערב 7 באוקטובר. לאחר הטבח טען האלוף במילואים דן הראל בתוכנית "פגוש את העיתונות" כי "גדוד וחצי" הוסטו מפיקוד הדרום לצורך אבטחת הסוכה של סוכות בחווארה, וקשר זאת בעקיפין למחסור בכוחות בדרום.

סוכות הגיש נגד הראל תביעה, וביוני 2026 פסק השופט מנחם מזרחי, נשיא בתי משפט השלום במחוז מרכז, לטובתו. בפסק הדין נקבע כי הטענה לא הוכחה וכי לא הוסטו מפיקוד הדרום גדוד וחצי, ואף לא כוח משמעותי, בשל הסוכה.

הראל חויב לשלם לסוכות פיצויים בסך 35 אלף שקלים, לצד הוצאות משפט, ובסך הכול כ־45 אלף שקלים. התביעה שכנגד שהגיש הראל נדחתה. הפעם, עוד בטרם הוגשה תביעה, האזהרה של סוכות הובילה למחיקת הפרסום של גולן.