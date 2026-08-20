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לקראת הבחירות

עד 5 שנות מאסר: האזהרה החריגה שנשלחה למפלגות

ראש הרשות להגנת הפרטיות הבהיר כי החלטת סולברג תיאכף, והזהיר מעיצומים כספיים ומעבירה פלילית שעונשה עד חמש שנות מאסר (משפט)

3תגובות
השופט סולברג (צילום: יונתן זינדל)

ראש הרשות להגנת הפרטיות, עו"ד גלעד סממה, פנה היום (חמישי) למפלגות והבהיר כי החלטת יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, האוסרת להעביר מידע על עצם הצבעתו של אדם או על נוכחותו במקום הקלפי, תיאכף על ידי הרשות.

בהחלטה שנתן סולברג ב-4 באוגוסט נקבע כי העברת מידע על הגעתו של אדם לקלפי לצורך מימוש זכות ההצבעה, או על עצם הצבעתו, מהווה פגיעה אסורה בפרטיות. האיסור חל גם כאשר המידע מועבר לצורך המרצת בוחרים וניהול מערכת הבחירות של המפלגות.

עוד נקבע כי נציגי המפלגות במקומות הקלפי אינם רשאים להעביר למפלגה, למי מטעמה או לגורמים אחרים מידע על נוכחותו של אדם בקלפי, על עצם הצבעתו ועל נסיבות ההצבעה. זאת, בהיעדר מקור סמכות אחר לכך בדיני הבחירות לכנסת.

בפנייתו הבהיר סממה כי האיסור אינו חל רק על המפלגות עצמן. הוא חל גם על מפעילי אפליקציות ייעודיות המעבדות עבורן מידע אישי, וכן על כל אדם או גוף אחר שמעורב באיסוף המידע, בהעברתו או בעיבודו.

ברשות להגנת הפרטיות הזהירו כי הפרת האיסור עלולה להוביל לפתיחת הליכי אכיפה ולהטלת עיצומים כספיים משמעותיים על המפלגות, על מפעילי האפליקציות ועל גורמים נוספים, בהתאם לממצאים ולנסיבות.

סממה ציין במכתבו כי הפרת סעיף 2(9) לחוק הגנת הפרטיות מהווה גם עוולה נזיקית וגם עבירה פלילית, שעונש של חמש שנות מאסר בצידה.

בנוסף, העברה, אחסון או שימוש במידע על עצם הצבעתו של אדם עלולים להיחשב להפרות נוספות של חוק הגנת הפרטיות. מפלגה שתחזיק או תשתמש במידע שהועבר אליה על ידי נציגים בקלפיות, בניגוד להחלטת סולברג, תהיה חשופה לעיצומים כספיים גם בגין הפרות אלו.
ועדת הבחירות המרכזיתנעם סולברגהרשות להגנת הפרטיותגלעד סממה

3 תגובות

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3
השופט הסרוג והאנטי חרדי, עושה הכול כדי להחליש את כוחו של הציבור החרדי. העולה על רוחו היו לא תהיה, הציבור החרדי ,אם יתאחד, יגביר את כוחו.
חיים
2
פשוט תקבע שאיזנקוט ראש הממשלה וזהו, למה להסתבך...
שחר
1
לעצם העניין הוא צודק אם לבוחר יש בעיה שיפנה למה צריך מאה טלפונים מכל העולם ואשתו ללכת להצביע לא רוצה מה זה ענינם
תימני

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