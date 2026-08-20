איזנקוט באולטימטום לסמוטריץ׳: הסר את הסרטון עד 16:00

מפלגת ישר! בראשות גדי איזנקוט פנתה היום (חמישי) ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, בדרישה להורות לשר בצלאל סמוטריץ' ולמפלגת הציונות הדתית להסיר סרטון תעמולה מחשבונו ברשת X כך פרסם לראשונה הכתב הפוליטי יוסי בן עטר באתר "סרוגים".

את הפנייה הגיש בשם המפלגה עו"ד אורי הברמן. היא עוסקת בסרטון שפרסם סמוטריץ' תחת הכותרת "מחזירים את המילואימניקים הביתה", ושבו, לטענת ישר!, נעשה שימוש אסור בילדים.

במפלגה הסתמכו על סעיף 2ג לחוק הבחירות, האוסר שימוש בילדים במסגרת תעמולת בחירות. ישר! דרשה כי הסרטון יוסר עד השעה 16:00, והבהירה כי מדובר בפנייה מוקדמת לפני נקיטת צעדים נוספים.

בשלב זה מדובר בדרישה של מפלגת ישר! ולא בהחלטה של יו"ר ועדת הבחירות המורה להסיר את הסרטון.

מלבד הטענה המשפטית בנוגע להופעת הילדים, במפלגתו של איזנקוט תקפו גם את המסר שמציג סמוטריץ' בסרטון. לדבריהם, ראוי היה לסמן את הסרטון ככזה שנוצר באמצעות AI, מכיוון שהוא מציג את יו"ר הציונות הדתית כמי שפועל למען חיילי המילואים.

לטענת ישר!, סמוטריץ' פעל לקידום חקיקה שתאפשר השתמטות של חרדים משירות צבאי, על חשבון צה"ל, המשרתים וביטחון המדינה. מדובר בטענה פוליטית של המפלגה נגד המסר שמופיע בסרטון, ולא בטענה כי נעשה בהכרח שימוש טכני בבינה מלאכותית לצורך הפקתו.

"הציונות הדתית האמיתית מאמינה ופועלת לאור ערכי השירות והשותפות בנטל והסיפור הישראלי", נמסר מישר!. "מי שמעודד השתמטות ומכביד על המילואמיניקים, לא יכול להציג את עצמו כמייצג את ערכי הציונות הדתית".

כעת ממתינים במפלגה להסרת הסרטון עד המועד שנקבע בפנייתם. אם הדרישה לא תיענה, בישר! עשויים לפנות לוועדת הבחירות בבקשה לנקוט צעדים נוספים נגד סמוטריץ' והציונות הדתית.