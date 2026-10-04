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בלי בושה

מזעזע: התמונות שנתלו בקירות בית הספר והתשובה הבזויה של המנהלת

שוטרי מחוז ש״י, בלשי תחנת מעלה אדומים ולוחמי מג״ב איו״ש פשטו במהלך הלילה על בית ספר - בעקבות מידע מודיעיני שהצביע על תכני הסתה ועידוד טרור שהוצגו במקום. במהלך הביתור והחיפושים אותרו שלטים ותמונות של רבי מרצחים, בהם יחיא סינוואר ויאסר ערפאת, לצד חומרי הסתה נגד מדינת ישראל. מנהלת בית הספר, תושבת המקום בשנות ה-50 לחייה, הטיחה בכוחות כי מדובר ב"גיבורי פלסטין". היא נעצרה מיידית | צפו (בארץ)

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| צילום: צילום: דוברות המשטרה

פעילות מודיעינית ממוקדת של בלשי תחנת מעלה אדומים הובילה לחשיפת מוקד הסתה וחינוך לטרור בתוככי מוסד חינוכי בכפר אלעיזריה. בעקבות החשד כי במרחבי בית הספר הוצבו ונתלו שלטים ותמונות התומכים במעשי טרור ומזדהים עם מחבלים, יצאו כוחות הביטחון לפעילות נחושה ומתוכננת במהלך הלילה.

בפשיטה הלילית השתתפו שוטרי תחנת מעלה אדומים, לוחמי יס״מ גלעד ולוחמי מג״ב איו״ש. הכוחות הגיעו אל בית הספר ונכנסו לתוכו במטרה לבצע סריקות, לאתר את כל חומרי ההסתה ולהסירם באופן מיידי, על מנת למנוע את המשך הפצת התכנים המסוכנים בקרב התלמידים והצוות החינוכי.

תיעוד שפורסם מתוך המבצע ממחיש את היקף התופעה בתוככי המוסד: בסרטון נראים הלוחמים כשהם סורקים את כיתות הלימוד והמשרדים, פותחים ארונות, תיקים ומגירות, ומוציאים מתוכם שלטי שטנה וחומרי תעמולה.

בין היתר נחשפה לוחית תצוגה גדולה ומפורטת הכוללת את מפת ארץ ישראל שבה הוגדרו "אזורי כיבוש", לצד תמונותיהם של רבי מרצחים ובכירים בארגוני הטרור, בהם יחיא סינוואר, יאסר ערפאת ומחבלים נוספים. בנוסף, נתפסו כרזות נגד חוקי המדינה, דגלי הרשות הפלסטינית, חומרי מודעות הפגנתיות ותמונות של כוחות הביטחון.

המנהלת החשודה (צילום: דוברות המשטרה)
מהחומר שנמצא (צילום: דוברות המשטרה)

במהלך תחקור שביצעו הלוחמים בשטח למנהלת בית הספר, תושבת אלעיזריה בשנות ה-50 לחייה, הטיחו בה השוטרים את הממצאים הקשים שנחשפו בכיתות ושאל אותה מי הם המצולמים בתמונות. המנהלת, שלא הביעה חרטה, השיבה לכוחות בביטחון כי מדובר ב"גיבורי פלסטין".

בעקבות דבריה והממצאים המפלילים שנאספו במקום, נעצרה המנהלת בו במקום על ידי הכוחות ונלקחה לחקירה בתחנת מעלה אדומים. בתום החקירה בסוגיית ההסתה והתמיכה בטרור, הוחלט על כליאתה.

במשטרה מדגישים כי הפעילות המבצעית והמודיעינית תימשך בנחישות בכל המרחבים למניעת הסתה וסיכול תכנים המעודדים טרור, מתוך תפיסה כי חומרים אלו מהווים תשתית ישירה לפגיעה בחיי אדם ובביטחון המדינה.

(צילום: דוברות המשטרה)
(צילום: דוברות המשטרה)
(צילום: דוברות המשטרה)
יחיא סינווארהסתה לטרוריאסר ערפאתתחנת משטרת מעלה אדומיםכפר אלעיזריה

1 תגובות

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צריך שבממשלה יהיה שר שתחת הפעילות שלו יהיה מרוכז פעולות נגד כל השטיפות מוח שעושים לערבים ישראלים בבתי ספר. מנהלים כאלה צריך להדיח בצורה מיידית וכתבי אישום. צריך להשים מכשירי הקלטה בבתי ספר חשודים. ובמידה ומחנכמם להסתה לכלוא ולהדיח.
יעקב

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