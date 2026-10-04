חוקרי היחידה ללוחמה בפשיעה (יל"פ) במרחב ירקון עצרו הבוקר (ראשון) שלושה חשודים, תושבי הרצליה, בחשד למעורבות בתקיפה חמורה וקטלנית שאירעה בעיר, שהסתיימה במותו של הקורבן לאחר שנאבק על חייו במשך מספר שבועות בבית החולים.

החשודים, שני גברים בשנות ה-30 וה-50 לחייהם ואישה בשנות ה-30 לחייה, הועברו לחקירה במשרדי היחידה, ובמהלך היום צפויה המשטרה להביאם לדיון בבית המשפט בבקשה להאריך את מעצרם בהתאם לצורכי החקירה והממצאים שנאספו עד כה.

תחילתה של הפרשיה הכואבת באירוע אלימות קשה שהתרחש בתאריך 22 באוגוסט 2026, לפני כחודש וחצי. ביום זה התקבל דיווח במוקדי החירום על דירה בהרצליה שבה התחולל אירוע אלימות חריג. שוטרים מתחנת גלילות שהוזעקו במהירות למקום ונכנסו לדירה, נחשפו למראה קשה: הם איתרו גבר כשהוא מוטל מחוסר הכרה וסובל מחבלות קשות ומפוזרות בכל חלקי גופו. צוותי הרפואה וההצלה שהגיעו לזירה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני מציל חיים בשטח, ופינו אותו במצב אנוש למרכז הרפואי 'מאיר' בכפר סבא.

חובש מיחידת האופנועים של מד"א דניאל פנחס, סיפר באותו יום: "הגענו למקום וראינו 2 גברים שסבלו מפציעות קשות בגופם ואחד מהם היה מחוסר הכרה. הענקנו להם טיפול רפואי מציל חיים שכלל סיוע נשימתי ופינינו אותם לבית החולים כשמצבם קשה ובינוני".