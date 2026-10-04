חוקרי היחידה ללוחמה בפשיעה (יל"פ) במרחב ירקון עצרו הבוקר (ראשון) שלושה חשודים, תושבי הרצליה, בחשד למעורבות בתקיפה חמורה וקטלנית שאירעה בעיר, שהסתיימה במותו של הקורבן לאחר שנאבק על חייו במשך מספר שבועות בבית החולים.
החשודים, שני גברים בשנות ה-30 וה-50 לחייהם ואישה בשנות ה-30 לחייה, הועברו לחקירה במשרדי היחידה, ובמהלך היום צפויה המשטרה להביאם לדיון בבית המשפט בבקשה להאריך את מעצרם בהתאם לצורכי החקירה והממצאים שנאספו עד כה.
תחילתה של הפרשיה הכואבת באירוע אלימות קשה שהתרחש בתאריך 22 באוגוסט 2026, לפני כחודש וחצי. ביום זה התקבל דיווח במוקדי החירום על דירה בהרצליה שבה התחולל אירוע אלימות חריג. שוטרים מתחנת גלילות שהוזעקו במהירות למקום ונכנסו לדירה, נחשפו למראה קשה: הם איתרו גבר כשהוא מוטל מחוסר הכרה וסובל מחבלות קשות ומפוזרות בכל חלקי גופו. צוותי הרפואה וההצלה שהגיעו לזירה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני מציל חיים בשטח, ופינו אותו במצב אנוש למרכז הרפואי 'מאיר' בכפר סבא.
חובש מיחידת האופנועים של מד"א דניאל פנחס, סיפר באותו יום: "הגענו למקום וראינו 2 גברים שסבלו מפציעות קשות בגופם ואחד מהם היה מחוסר הכרה. הענקנו להם טיפול רפואי מציל חיים שכלל סיוע נשימתי ופינינו אותם לבית החולים כשמצבם קשה ובינוני".
עם הגעתו לבית החולים, הוכנס הקורבן לטיפול נמרץ כשהוא מורדם ומונשם במצב קריטי. במשך שלושה שבועות נלחמו הרופאים על חייו, בעוד בני משפחתו ומכריו מתפללים לרפואתו, אך מצבו הוסיף להיות קשה מאוד. בתאריך 12 בספטמבר 2026, כחודש לאחר אירוע התקיפה האכזרי, נאלצו הגורמים הרפואיים לקבוע את מותו בבית החולים לאחר שמערכות גופו קרסו כתוצאה מהפציעות הקשות שספג.
עם פטירתו של הקורבן קיבלה החקירה תפנית משמעותית והועברה לטיפולה המרוכז של היחידה ללוחמה בפשיעה במרחב ירקון, יחידה מתמחה האמונה על פענוח פשעים חמורים. חוקרי היל"פ החלו בביצוע שרשרת פעולות חקירה סמויות ומורכבות, שכללו איסוף פורנזי מזירת האירוע, גביית עדויות ושימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים כדי להתחקות אחר זהות המעורבים במעשה.
המאמצים המודיעיניים והחקירתיים הבשילו הבוקר עם מעצרם הדרמטי של שלושת החשודים בבתיהם. המשטרה ממשיכה לחקור את הרקע והנסיבות שהובילו לתקיפה האלימה בדירה, במטרה לגבש תשתית ראייתית מוצקה ולהגיש נגדם כתב אישום חמור.
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