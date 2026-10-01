בג"ץ | ארכיון ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

עימות חריף פרץ הבוקר (חמישי) בכניסה לאולם הדיון בבית המשפט העליון, כאשר שר הביטחון הלאומי איתמר בן גביר התעמת עם ח"כ אחמד טיבי ועם עופר כסיף. העימות התרחש לפני תחילת הדיון בבקשת הפסילה שהגישה עוצמה יהודית נגד יו"ר בל"ד סמי אבו שחאדה.

בן גביר פנה לטיבי וכסיף בחריפות: "אתם הקו הקדמי של הטרור בכנסת. חתיכת מחבל. אתכם נזרוק מהכנסת". השר המשיך בהתקפתו הקשה כלפי חברי הכנסת הערבים. ח"כ אחמד טיבי השיב לבן גביר במילים קשות: "כל כלב ביג'י יומו". גם יוסף ג'בארין ועופר כסיף השיבו לשר בחריפות, וכינו אותו "חתיכת נאצי קטן ומטונף".

- צילום: עוצמה יהודית 10 10 0:00 / 0:20 ( צילום: עוצמה יהודית )

העימות התרחש רגעים ספורים לפני תחילת הדיון הדרמטי בבית המשפט העליון בשאלת פסילתו של סמי אבו שחאדה מהתמודדות בבחירות לכנסת. הדיון מתקיים בהרכב מורחב של תשעה שופטים בראשות נשיא העליון השופט יצחק עמית.

כזכור, ועדת הבחירות המרכזית החליטה לפסול את מועמדותו של אבו שחאדה ברוב גדול של 31 קולות תומכים מול 4 מתנגדים. הפסילה התבססה על עילה של תמיכה במאבק מזוין או ארגון טרור נגד ישראל.

היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה הודיעו לבית המשפט העליון כי לעמדתם יש לאשר את פסילתו של אבו שחאדה. לטענתם, המאמר שפרסם אבו שחאדה ביום 8 באוקטובר 2023, יממה לאחר פרוץ מתקפת חמאס, "מבטא תפיסה של תמיכה במאבקו המזוין של ארגון הטרור חמאס נגד מדינת ישראל".

בהודעתם ציינו היועמ"שית ופרקליט המדינה כי "התנהגותו של שחאדה ניצבת בליבת עילת הפסילה הקבועה בחוק יסוד: הכנסת". הם הוסיפו כי מדובר ב"נסיבות קיצוניות ובעיתוי שאין חמור ממנו".

הדיון בבית המשפט העליון נערך בארבעה הליכים הנוגעים להחלטות שהתקבלו בוועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-26. שני ההליכים הראשונים מובאים לאישור בית המשפט העליון באופן אוטומטי בהתאם לחוק-יסוד: הכנסת וחוק הבחירות לכנסת.

סאמי אבו שחאדה מופיע בפני ועדת הבחירות המרכזית ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

העימות הסוער בכניסה לאולם הדיון משקף את המתיחות הרבה סביב סוגיית הפסילות בבחירות הקרבות. בנוסף לאבו שחאדה, נפסלו בוועדת הבחירות גם ח"כ עופר כסיף, הרשימה המשותפת ורשימת רע"ם.

יו"ר ועדת הבחירות, השופט נעם סולברג, הצביע בצעד חריג בעד פסילת אבו שחאדה. גם יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן וח"כ נעמה לזימי תמכו בבקשת עוצמה יהודית לפסול את יו"ר בל"ד. כמו כן, בנט, לפיד, ליברמן, גנץ ואיזנקוט הביעו תמיכה בפסילה.