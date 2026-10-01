בית המשפט העליון החל הבוקר (שלישי) לדון בשאלת פסילתו של סמי אבו שחאדה מהתמודדות בבחירות לכנסת. הדיון מתקיים לאחר ההחלטה על פסילתו, וכעת נדרשים שופטי העליון להכריע בסוגיה. "כיכר השבת" מעביר את הדיון בשידור חי.

הדיון נערך בהרכב מורחב של תשעה שופטים בארבעה הליכים הנוגעים להחלטות שהתקבלו בוועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-26.

בראש ההרכב יושב נשיא העליון השופט יצחק עמית, ולצדו השופטים דפנה ברק-ארז, דוד מינץ, יעל וילנר, עופר גרוסקופף, אלכס שטיין, גילה כנפי-שטייניץ, חאלד כבוב ויחיאל כשר.

כזכור, ועדת הבחירות החליטה לפסול מהתמודדות בבחירות שני מועמדים – סאמי אבו שחאדה וחבר הכנסת עופר כסיף, ושתי רשימות – "הרשימה המשותפת" ורשימת "רע"מ".

שני ההליכים הראשונים מובאים לאישור בית המשפט העליון באופן אוטומטי בהתאם לחוק-יסוד: הכנסת וחוק הבחירות לכנסת, הקובעים כי החלטה של ועדת הבחירות לפסול מועמד מסוים טעונה אישור של בית המשפט העליון. שני ההליכים הנוספים הם ערעורי בחירות שהוגשו על-ידי רשימות המועמדים שנפסלו בוועדה, בהתאם לחוק הבחירות לכנסת.

לקראת הדיון הציגו היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה עמדה התומכת באישור הפסילה. בהודעה מטעמם נמסר כי "יש לאשר את פסילתו של המועמד לכנסת סמי אבו שחאדה בשל תמיכתו במאבק מזוין בישראל, כולל במהלך מתקפת השבעה באוקטובר, בנסיבות קיצוניות ובעיתוי שאין חמור ממנו".

במוקד עמדתם ניצב מאמר שפרסם אבו שחאדה ב-8 באוקטובר 2023, יממה בלבד לאחר פתיחת מתקפת שבעה באוקטובר ובעודה מתנהלת.

לטענת היועמ"שית ופרקליט המדינה, "המאמר שפרסם אבו שחאדה ביום 8.10.23 - יממה לאחר פתיחת מתקפת הטרור הרצחנית, ובעודה מתנהלת, מבטא תפיסה של תמיכה במאבקו המזוין של ארגון הטרור חמאס נגד מדינת ישראל".

עוד הבהירו השניים כי לשיטתם אין מדובר במקרה שנמצא בשוליה של עילת הפסילה הקבועה בחוק. לדבריהם, "התנהגותו של שחאדה ניצבת בליבת עילת הפסילה הקבועה בחוק יסוד: הכנסת".

בהמשך התייחסו גם להסברים שסיפק אבו שחאדה בדיעבד בנוגע לדברים שפרסם ולראיות נוספות שהוצגו בעניינו. היועמ"שית ופרקליט המדינה דחו את ההסברים וטענו כי הם אינם נותנים מענה לטענות שהועלו נגדו.

"ההסברים שנתן שחאדה בדיעבד לאמירות הקשות שנכללו במאמר שפרסם ביום 8.10, לראיות נוספות שהוצגו ולהתנהלותו הכוללת מיתממים, חלקיים ואינם מתמודדים עם הטענות המרכזיות שעלו בעניינו", נמסר.

בדיון אמר השר בן גביר: "יש מקרים בחייה של אומה, וזה המקרה הזה - אם זה לא המקרה, תכבו את האור על דיוני הפסילות. מדינה, חייבת להיות חפצת חיים ולסמן קו גבול, וכאן, את הדברים האלה - אם הוא יהיה ח״כ, אני לא יודע איך כל המדינה יכולה להסתכל בעיניים של החיילים והחיילות שלנו. רק בשבילם.. רק בשביל הבנות שראינו - חייבים לומר אמירה מאוד מפורשת, ואם לא כך, האוייבים שלנו ידעו שאפשר להכניס תומכי טרור למוצב הקדמי״.

במהלך הדיון בעניינו של סאמי אבו־שחאדה התייחסה השופטת דפנה ברק־ארז למאמר שעמד במוקד הדיון ואמרה: ״מדובר במאמר מזעזע שמבטא ניתוק ברמה האנושית. זו נקודת מוצא די ברורה. השאלה היא כיצד זה מתיישב עם הגישה הקפדנית של הזכות לבחור ולהיבחר, לנוכח ההלכה הפסוקה לגבי הזכות לבחור ולהיבחר״.