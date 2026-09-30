שוב מהפך: גוש נתניהו פותח פער על גוש איזנקוט בסקר חדשות 13

מימין גדי איזנקוט, משמאל בנימין נתניהו ( צילום: חיים גולדברג, אבשלום ששוני\פלאש90 )

סקר מנדטים חדש שפורסם הערב (רביעי) במהדורה המרכזית של חדשות 13 מציג תמונה פוליטית מעניינת: גוש נתניהו מוביל שוב במפת הגושים ועולה ל-54 מנדטים, לעומת 52 מנדטים בלבד לגוש האופוזיציה בראשות גדי איזנקוט. המפלגות הערביות מחזיקות ב-14 מנדטים.

על פי נתוני הסקר, מפלגת "ישר" בראשות איזנקוט ממשיכה להוביל במפה הפוליטית אך רושמת ירידה קלה ל-21 מנדטים. מנגד, מפלגת הליכוד בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו מתחזקת ומגיעה ל-19 מנדטים. התנודות הללו מובילות למהפך במפת הכוחות הפוליטית. במורד מפת המנדטים נרשמת צפיפות רבה בין הסיעות השונות. מפלגת "ביחד" בראשות נפתלי בנט ומפלגת "הדמוקרטים" בראשות יאיר גולן זוכות ל-11 מנדטים כל אחת. אחריהן ניצבות "ישראל ביתנו" בראשות אביגדור ליברמן והרשימה המשותפת עם 9 מנדטים לכל אחת. בגזרת הסיעות החרדיות והדתיות, יהדות התורה ו"עוצמה יהודית" של איתמר בן גביר זוכות ל-8 מנדטים כל אחת. תנועת ש"ס בראשות אריה דרעי ומפלגת "הציונות הדתית-זהות" של בצלאל סמוטריץ' ומשה פייגלין מקבלות 7 מנדטים כל אחת. ביחד, המפלגות החרדיות מגיעות ל-15 מנדטים. "הלוואי והייתה דרך להחזיר אותך לחמאס": האב השכול נגד השורדת שתקפה את ביבי קובי אטינגר | 28.09.26 מפלגתו של איזנקוט דורשת מנתניהו להסיר את הסרטון: "תעמולת בחירות" משה בשן | 29.09.26 את המפה סוגרות מפלגת רע"ם בראשות מנסור עבאס ומפלגת "עמך ישראל" בראשות עופר וינטר, העוברות את אחוז החסימה ומשיגות 5 מנדטים כל אחת.

עופר וינטר ויוסף חדד בהשקת המפלגה, אמש ( צילום: חיים גולדברג/Flash90 )

מעבר לחלוקת המנדטים, הסקר בחן את עמדות הציבור בשורת סוגיות ליבה שעל סדר היום הציבורי והפוליטי. בשאלת הקמת ועדת חקירה ממלכתית לבדיקת אירועי 7 באוקטובר, נרשם קונסנזוס רחב כאשר 69% מכלל הנשאלים השיבו כי הם תומכים בכך שהממשלה הבאה תפעל להקמתה, מול 15% בלבד המתנגדים לכך ו-16% שלא הביעו עמדה.

פילוח הנתונים לפי השתייכות פוליטית מראה כי בקרב מצביעי האופוזיציה קיים רוב מוחץ של 95% התומכים בוועדת חקירה ממלכתית, בעוד בקרב מצביעי הקואליציה 43% תומכים בצעד זה ו-31% מתנגדים לו.

סוגיה נוספת שנבחנה היא הגבלת משך הכהונה של ראש הממשלה בישראל. 65% מכלל המשיבים ציינו כי הם בעד חקיקה שתגביל את זמן הכהונה, לעומת 19% המתנגדים לכך ו-17% שאינם יודעים. גם בסוגיה זו ניכרים פערים בין המחנות, כאשר 87% ממצביעי האופוזיציה תומכים בהגבלת כהונה לעומת 36% בלבד בקרב מצביעי הקואליציה.

לבסוף, על רקע הדיווחים וההכחשות בנוגע להתרעות שניתנו לפני מתקפת ה-7 באוקטובר, 45% מהנשאלים סבורים כי הועברו לנתניהו התרעות מקדימות, לעומת 28% המאמינים כי לא הועברו לו התרעות כאלו. פילוח העמדות מראה פער קוטבי, כאשר 75% מתומכי האופוזיציה מאמינים שניתנו התרעות, לעומת 14% בלבד בקרב תומכי הקואליציה.

הסקר נערך על ידי מכון "המדד" (שמואל רוזנר, נח סלפקוב) בשיתוף "סטט-נט" (יוסף מקלדה), "פרויקט המדגם" (ד"ר אריאל איילון) ו"אסקריא" (דודי דרור), בליווי נתונים מ-Hive וייעוץ סטטיסטי של פרופ' דוד שטיינברג. בסקר השתתפו 1,013 משיבים, וטעות הדגימה עומדת על 2.5%.

צניחה חדה למילואימניקים

אחד הנתונים הבולטים בסקר נוגע למפלגות שנותרו מחוץ לבית המחוקקים. מפלגת "המילואימניקים-הכלכלית" בראשות יועז הנדל וירון זליכה, אשר בסקר קודם הצליחה לעבור את אחוז החסימה וקיבלה 4 מנדטים, רושמת צניחה חדה ומקבלת כעת 2.8% בלבד מהקולות – נתון המציב אותה מתחת לרף הנדרש.

מפלגת "הציבור החרדי" מקבלת 1.3% מהקולות, ואילו מפלגת "כחול לבן" בראשות בני גנץ מגיעה לשפל של 0.9% מסך הקולות בלבד.

בשאלת ההתאמה לתפקיד ראש הממשלה, גדי איזנקוט מוסיף להוביל אך הפער בינו לבין נתניהו מצטמצם. איזנקוט מקבל 44% מתמיכת המשיבים לעומת 38% הרואים בנתניהו כמתאים ביותר לתפקיד.