לקראת פגיעה בעולם התורה: בקשה דחופה הוגשה לבג"ץ

איגוד מנהלי הישיבות והמוסדות התורניים הגיש היום (רביעי) בקשה דחופה לבג"ץ, ובה ביקש לעצור בשלב זה את שינוי המדיניות בנוגע להטבות המס הניתנות לתרומות למוסדות תורניים.

הבקשה עוסקת באישור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. האישור מאפשר לתורמים למוסדות המוכרים לקבל זיכוי ממס על התרומות שלהם. בעקבות המדיניות החדשה, מוסדות תורניים נדרשים למסור מידע על התלמידים שלומדים בהם, כדי לבדוק את מעמדם מול רשויות הצבא.

לטענת האיגוד, רשות המסים שלחה למאות מוסדות מכתבים ובהם דרישה להעביר תצהירים ורשימות של תלמידים, כולל מספרי תעודות זהות. לפי הבקשה, המוסדות נדרשים להעביר את המידע עד 11 באוקטובר. האיגוד טוען כי מוסד שלא יעמוד בדרישות עלול לאבד את האישור שמעניק לתורמיו את הטבת המס.

באיגוד מבקשים כעת מבג"ץ לעצור את המהלך עד שבית המשפט ידון בעתירות שהוגשו בנושא. הדיון בשלוש העתירות שאוחדו נקבע ל-28 בדצמבר, בעוד שהמדיניות החדשה צפויה, לפי הבקשה, להיכנס לתוקף עוד קודם לכן.

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לטענת האיגוד, אם האישורים יבוטלו עוד לפני הדיון, המוסדות עלולים להיפגע כלכלית. בבקשה נטען כי תורמים עשויים לבחור להעביר את כספם למוסדות אחרים שבהם התרומה עדיין מזכה בהטבת מס.

ברקע למהלך עומדת עמדת היועצת המשפטית לממשלה, שלפיה לא ניתן להעניק באמצעות הטבת המס מימון עקיף למוסדות תורניים שבהם לומדים חייבי גיוס שלא הסדירו את מעמדם מול רשויות הצבא.

באיגוד טוענים מנגד כי מדובר במהלך שפוגע במוסד כולו בגלל מעמדם של חלק מהתלמידים. כעת הם מבקשים מבג"ץ להשאיר את המצב הקיים עד להכרעה בבקשה לצו ביניים, או לפחות לחייב את המדינה להגיש את תגובתה לפני שהשינוי ייכנס לתוקף.