המשטרה פתחה היום (שני) בבדיקה פלילית בחשד להסתה לגזענות בעקבות דברים שאמר מיכה לייקין-אבני במהלך שידור בערוץ 14, במסגרתם טען כי אנשי צוות רפואי ערבים מרעילים יהודים בבתי החולים וכי מקרים כאלה מושתקים.

הבדיקה נפתחה בעקבות ההתבטאות שעוררה סערה. במהלך השידור אמר לייקין-אבני: "בבתי החולים שלנו יש רופאים ערבים ואחיות ערביות שמרעילים יהודים ומשתיקים את זה יום-יום".

כעת הדברים הגיעו לפתחה של המשטרה, שפתחה בבדיקה בחשד להסתה לגזענות. בשלב זה מדובר בבדיקה פלילית ולא בחקירה פלילית, והמשטרה תידרש לבחון את הדברים ואת הנסיבות שבהן נאמרו בטרם יוחלט על המשך הטיפול.

עוד קודם לכן פנה ארגון הרופאים עובדי המדינה ליועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, בדרישה להורות על פתיחת חקירה פלילית בעקבות ההתבטאות.

בפנייה טען הארגון כי הדברים מהווים האשמה כלפי ציבור של אנשי רפואה, והזהיר מפגיעה אפשרית בביטחונם של רופאים ואחיות ערבים, בשמם המקצועי ובאמון הציבור במערכת הבריאות.

בארגון ביקשו גם לפעול לשמירת תיעוד הריאיון וראיות נוספות הנוגעות לדברים שנאמרו, ולבחון את האפשרות לפתוח בחקירה פלילית.

כעת, עם פתיחת הבדיקה המשטרתית, ההתבטאות עוברת מהמישור הציבורי גם לבחינה של גורמי אכיפת החוק. בתום הבדיקה תצטרך המשטרה להחליט אם יש מקום להתקדם לפתיחה בחקירה פלילית.