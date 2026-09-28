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בעקבות האמירה בשידור: המשטרה פתחה בבדיקה פלילית נגד פאנליסט ערוץ 14

המשטרה פתחה בבדיקה בחשד להסתה לגזענות בעקבות דברים שאמר מיכה לייקין-אבני בערוץ 14, ולפיהם אנשי צוות רפואי ערבים מרעילים יהודים בבתי החולים והדברים מושתקים (משפט)

5תגובות
ערוץ 14 (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

המשטרה פתחה היום (שני) בבדיקה פלילית בחשד להסתה לגזענות בעקבות דברים שאמר מיכה לייקין-אבני במהלך שידור בערוץ 14, במסגרתם טען כי אנשי צוות רפואי ערבים מרעילים יהודים בבתי החולים וכי מקרים כאלה מושתקים.

הבדיקה נפתחה בעקבות ההתבטאות שעוררה סערה. במהלך השידור אמר לייקין-אבני: "בבתי החולים שלנו יש רופאים ערבים ואחיות ערביות שמרעילים יהודים ומשתיקים את זה יום-יום".

כעת הדברים הגיעו לפתחה של המשטרה, שפתחה בבדיקה בחשד להסתה לגזענות. בשלב זה מדובר בבדיקה פלילית ולא בחקירה פלילית, והמשטרה תידרש לבחון את הדברים ואת הנסיבות שבהן נאמרו בטרם יוחלט על המשך הטיפול.

עוד קודם לכן פנה ארגון הרופאים עובדי המדינה ליועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, בדרישה להורות על פתיחת חקירה פלילית בעקבות ההתבטאות.

בפנייה טען הארגון כי הדברים מהווים האשמה כלפי ציבור של אנשי רפואה, והזהיר מפגיעה אפשרית בביטחונם של רופאים ואחיות ערבים, בשמם המקצועי ובאמון הציבור במערכת הבריאות.

בארגון ביקשו גם לפעול לשמירת תיעוד הריאיון וראיות נוספות הנוגעות לדברים שנאמרו, ולבחון את האפשרות לפתוח בחקירה פלילית.

כעת, עם פתיחת הבדיקה המשטרתית, ההתבטאות עוברת מהמישור הציבורי גם לבחינה של גורמי אכיפת החוק. בתום הבדיקה תצטרך המשטרה להחליט אם יש מקום להתקדם לפתיחה בחקירה פלילית.
גלי בהרב-מיארהערוץ 14הסתה לגזענות

5 תגובות

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5
שיציג הוכחות. במידה ו4ין, מקווה שאיזה ארגון יתבע אותו.
שאבי
4
ראוי לעשות בדיקה , ובמידת הצורך לפטר את הערבים האשמים
מאיר
3
וועדת זיילר : " יש לנן משטרה מושחתת מאד ".
אורי לוי

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