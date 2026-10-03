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הוגש כתב אישום נגד בנה של הזמרת: זה הסעיף שבו הוא נאשם

בנה של זמרת מוכרת, תושב מודיעין בן 28, נאשם בהחזקת סמים שלא לצריכה עצמית והוגש כלפיו כתב אישום. שמו  עדיין אסור בפרסום (משפט)

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החשוד, עם אזיקים (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

היום (שבת) הוגש כתב אישום נגד הצעיר, שנעצר ב־24 בספטמבר. לפי הפרטים שפורסמו, ארבעה לקוחות התלוננו כי רכשו ממנו סמים, וברכבו נתפסו יותר מחצי קילו סם. האישום שהוגש נגדו הוא בגין החזקת סמים שלא לצריכה עצמית.

כאמור, בחקירה דווח כי ארבעה לקוחות לפחות אישרו לחוקרים שרכשו ממנו סמים. עוד נמסר כי בטלפון הנייד נמצאו התכתבויות עם לקוחות. לפי אותו דיווח, במהלך החקירה הוצגו לחשוד ההתכתבויות, והוא שמר על זכות השתיקה. מעצרו הוארך אז עד 2 באוקטובר.

הפרטים האלה פורסמו בשלב החקירה, וכעת הוגש נגדו כתב אישום. לפי המידע שנמסר, כתב האישום מייחס לו החזקת סמים שלא לצריכה עצמית. כלומר, זהו סעיף האישום שפורסם, לצד המידע על תלונות הלקוחות ועל ההתכתבויות שנמצאו בטלפון.

זהות הנאשם אינה מותרת לפרסום, וגם שמה של אמו, הזמרת המוכרת, לא נמסר. בשלב זה לא נמסרו פרטים נוספים על כתב האישום, ובהם סוג הסם המדויק, הכמות המפורטת במסמך או מועד הדיון הבא בעניינו. המשפט יידרש לבחון את האישום ואת הראיות שיוצגו במסגרתו.
כתב אישוםמודיעיןסחר בסמים

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