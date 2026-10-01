לא ידעתם: הפרט המפתיע מעברו של הנשיא יצחק עמית

רגע חריג נרשם היום (חמישי) בבית המשפט העליון במהלך הדיון בעניינו של סמי אבו שחאדה. לאחר שאבו שחאדה ניסה להסביר את הכינוי שהעניק לשהידים וטען כי הוא "נשמע אחרת בערבית", נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, ששירת בצה"ל כקצין תרגום מערבית, השיב לו בערבית והבהיר את משמעות המילה.

במהלך הדיון טען אבו שחאדה כי הכינוי שהעניק לשהידים, "צדיקים", הוא לשיטתו ביטוי ש"נשמע אחרת בערבית".

עמית, הדובר ערבית, אמר בפניו את המילה בערבית והשיב: "המילה הזו מקורה מהקוראן. פירושה צדיקים. זו המשמעות שלה".

העימות סביב משמעות המילה הגיע לאחר שעמית אף הקריא בערבית שוטפת את הפוסט של אבו שחאדה שעמד במוקד הדיון.

הרקע של נשיא העליון בשפה הערבית אינו חדש. עמית שירת בצה"ל כקצין תרגום מערבית, ובמהלך הדיון הידע שלו בשפה בא לידי ביטוי ישירות כאשר קרא את דבריו של אבו שחאדה והתייחס למשמעות המילה שעליה התנהל הוויכוח.

הדיון בעניינו של אבו שחאדה מתקיים במסגרת ההליכים בבית המשפט העליון בנוגע להחלטת ועדת הבחירות המרכזית לפסול את מועמדותו לכנסת.

מוקדם יותר בדיון התייחס השופט אלכס שטיין למאמר שפרסם אבו שחאדה ב-8 באוקטובר ואמר: "כשאני וחברי השופט כשר קוראים את המאמר שכתב אבו שחאדה ב-8.10 בזמן אמת ובאופן ספונטני - אנחנו לומדים שהוא תומך טרור. ההסברים של אחר כך הם כבר מה שמכונה 'דיבור זול'".

השופט עופר גרוסקופף אמר לנציגו של אבו שחאדה: "בסוף, המסר הכללי של המאמר מה-8.10 הוא שהמתקפה של החמאס הייתה אירוע מצוין".