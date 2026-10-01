דרמה בעליון: עמית ממליץ לאבו שחאדה לפרוש - "יש רוב לפסילה"

בית המשפט העליון הציג היום (חמישי) הצעה ליו"ר בל"ד סמי אבו שחאדה: לפרוש מהתמודדות בבחירות לכנסת ולמנוע פסק דין שיאסור עליו להתמודד. נשיא בית המשפט העליון השופט יצחק עמית הודיע במהלך הדיון כי קיים רוב בין השופטים לפסילת מועמדותו של אבו שחאדה.

"אני רוצה להקריא משהו על דעת חברי ההרכב: קיימת תמימות דעים בין השופטים כי דברים שנכתבו על ידי המועמד מכאיבים, מקוממים ומעוררים שאט נפש. לאחר שנשמעו טיעוני הצדדים ערכנו היוועצות ומצאנו לשקף כי ישנן עמדות שונות, ודומה כי התוצאה המסתמנת היא לאישור ההחלטה על הפסילה על כל הכרוך בכך. בנסיבות אלו ועל דעת כלל חברי ההרכב ממליצים למר אבו שחאדה לשקול אם עומד על התמודדות או אינו עומד עליה באופן שייתר מתן פסק דין מנומק בעניין".

אבו שחאדה קיבל אפשרות להגיב להצעה עד מחר בבוקר. ההצעה מגיעה לאחר דיון ממושך בהרכב מורחב של תשעה שופטים בראשות נשיא העליון, שנערך בעקבות החלטת ועדת הבחירות המרכזית לפסול את מועמדותו.

יו״ר עוצמה יהודית, השר איתמר בן גביר הגיב להצעה של יצחק עמית: "אני חושב שההצעה של בית המשפט לאבו שחאדה היא הצעה רחמנית מדי. היא הצעה שפוגעת בדמוקרטיה של מדינת ישראל. לא צריך לתת לו את ההזדמנות לפרוש, צריך שיהיה פסק דין.

"להבדיל אלף אלפי הבדלות, בית המשפט הזה ידע לתת פסק דין על בן ארי, על גופשטיין, על מרזל. וזה עולם אחר לגמרי. כי אצל אבו שחאדה זה תמיכה בטרור, זה תמיכה ברצח, זה תמיכה בטבח. ואני חושב שבית המשפט כאן פשוט מרחם ונותן לו את האופציה מרצון. מה זה הדבר הזה? פתאום הם שכחו לתת פסק דין? אני חושב שזאת טעות חמורה. והקורבנות, הנרצחים, אלה שדם שלהם זועק מן האדמה - רוצים פסק דין".

כזכור, ועדת הבחירות המרכזית החליטה לפסול את מועמדותו של אבו שחאדה ברוב גדול של 31 קולות תומכים מול 4 מתנגדים. הפסילה התבססה על עילה של תמיכה במאבק מזוין או ארגון טרור נגד ישראל.

היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה הודיעו לבית המשפט העליון כי לעמדתם יש לאשר את פסילתו של אבו שחאדה. "יש לאשר את פסילתו של המועמד לכנסת סמי אבו שחאדה בשל תמיכתו במאבק מזוין בישראל, כולל במהלך מתקפת השבעה באוקטובר, בנסיבות קיצוניות ובעיתוי שאין חמור ממנו", נמסר בהודעה מטעמם.

במרכז העמדה שהוצגה לבית המשפט עומד מאמר שפרסם אבו שחאדה ב-8 באוקטובר 2023, יממה לאחר פרוץ מתקפת חמאס. לטענת היועמ"שית ופרקליט המדינה, "המאמר שפרסם אבו שחאדה ביום 8.10.23 - יממה לאחר פתיחת מתקפת הטרור הרצחנית, ובעודה מתנהלת, מבטא תפיסה של תמיכה במאבקו המזוין של ארגון הטרור חמאס נגד מדינת ישראל".