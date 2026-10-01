( צילום: לפי סעיף 27א )

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הביע היום (חמישי) ספקנות חריפה בריאיון למגזין טיים לגבי דיווחים שפורסמו לאחרונה על אזהרות שקיבל ראש הממשלה בנימין נתניהו מאיחוד האמירויות וממצרים לפני אירועי שבעה באוקטובר.

"לא מאמין לדיווחים האלה", מסר טראמפ בנחרצות, תוך שהוא מתייחס לטענות שעלו בעקבות הביקור החשאי של נתניהו באמירויות. הדיווח שאליו מתייחס טראמפ פורסם, כזכור, לפני תקופה בעיתון הארץ, ולפיו נשיא איחוד האמירויות הזהיר את נתניהו לפני הטבח מפני אפשרות תקיפה מצד חמאס.

בן זאיד ונתניהו ( צילום: Israel Sellem/POOL ושאטרסטוק )

בנוסף לעמדתו בנושא האזהרות, נשאל טראמפ בריאיון על הבחירות הקרובות בישראל ועל שיתוף פעולה אפשרי עם דמויות פוליטיות ישראליות. הנשיא לשעבר בחר שלא לנקוט עמדה ברורה לגבי הבחירות, תוך שמירה על נייטרליות פוליטית בנושא זה.

כאשר נשאל על אפשרות לשיתוף פעולה עתידי עם גבי איזנקוט, לשעבר הרמטכ"ל וחבר קבינט המלחמה, השיב טראמפ: "לא שמעתי דברים רעים עליו". תגובה זו נתפסת כאות חיובי יחסית, בהתחשב בכך שטראמפ נוהג להיות ביקורתי כלפי דמויות שאינן זוכות לאמונו.

לפני כשלושה שבועות, לאחר הדיווח בארץ, הודיע נתניהו כי הנחה את עורכי דינו להגיש תביעת דיבה נגד עיתון “הארץ”, שלומי אלדר וגורמים נוספים, בעקבות טענה שלפיה נשיא איחוד האמירויות הזהיר אותו לפני מתקפת 7 באוקטובר.

בהודעה שפרסם תחת הכותרת “שקרים תוצרת ‘הארץ’”, דחה נתניהו את הטענה וטען כי בדיקה שנערכה בלשכתו לא מצאה תיעוד לשיחה כזו. “בניגוד לנטען, מתחילת חודש ספטמבר ועד ה-7 באוקטובר לא התקיימה שום שיחה בין ראש הממשלה לנשיא איחוד האמירויות”, נמסר.

לפי ההודעה, לשכת ראש הממשלה, המל”ל והמזכירות הצבאית בדקו את יומן השיחות של נתניהו בתקופה המדוברת ולא מצאו תיעוד לשיחה. עוד נטען כי שיחות מדיניות בין נתניהו לנשיא האמירויות מתקיימות באמצעות נציג האמירויות, שמגיע ללשכה עם מכשיר מוצפן מיוחד, וכי השיחות מתועדות.

בלשכת נתניהו התייחסו גם לדבריו של אלדר בראיון לערוץ 12, וטענו כי לדבריו השיחה שבה לכאורה ניתנה האזהרה התבצעה בדרך זו. אלא שלפי הודעת ראש הממשלה, בבדיקת תיעוד הכניסות ללשכה לא נמצאה כניסה של נציג האמירויות בתקופה המדוברת.

“אין שום אפשרות להיכנס ללשכת ראש הממשלה ללא תיעוד ורישום של גורמי הביטחון במתקן”, נכתב בהודעה.

נתניהו תקף גם טענה נוספת שיוחסה לאלדר, שלפיה מצרים הזהירה אותו מפני תקיפה אפשרית, וטען כי מדובר בטענה שכבר הופרכה בתחילת המלחמה.

בהמשך ההודעה תקף נתניהו בחריפות את הפרסום וכינה אותו “עלילה מרושעת עם עיתוי פוליטי ברור”. לדבריו, מדובר בחלק מ”קמפיין הבחירות של השמאל”.

בסיום התייחס נתניהו להתנהלות שקדמה למתקפת 7 באוקטובר והטיל אחריות על ראש השב”כ לשעבר רונן בר והרמטכ”ל לשעבר הרצי הלוי. לטענתו, השניים ראו סימנים מעידים שעות לפני המתקפה, אך לא עדכנו אותו בזמן. לדבריו, אילו היו מנחים את צה”ל, השב”כ וכיתות הכוננות להיערך מראש, “ניתן היה למנוע את הטבח הנורא”.

מהארץ נמסר: "אנו עומדים מאחורי הפרסום".