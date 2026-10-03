השר לבטחון לאומי איתמר בן גביר ( צילום: צפריר אבייב\פלאש90 )

השר לביטחון לאומי ומפלגת עוצמה יהודית שלחו, באמצעות משרד עורכי הדין וולף, מכתב התראה לפני תביעה נגד ynet והכתב לירן תמרי, בעקבות כתבה על עימותים במצפה יריחו כך פרסם אליה אביב לראשונה.

במכתב נטען כי הכתבה הציגה גרסה שקרית ומכפישה של האירועים. לפי המכתב, תמרי פנה בשעת לילה לדובר השר וביקש תגובה לטענות שלפיהן בן גביר הגיע למקום, התנהל בכוחניות, איים על שוטרים ודרש מהם להגיע להפגין מול הציבור. עוד נטען כי לאחר שדובר השר השיב שהשר כלל לא היה במקום באותה שעה, הכתב שינה את גרסתו בנוגע למועד הגעתו.

במכתב ההתראה נטען כי הפרסום נעשה בחוסר תום לב ובמגמתיות, וכי הוא מציג מצג שווא של עימות בין השר לשוטרים. עוד נכתב כי בן גביר פעל לגיבוי המשטרה, להגדלת תקציבה, לגיוס שוטרים ולהעלאת שכרם ב־40%. הטענות הללו הועלו מטעם השר והמפלגה במסגרת מכתב ההתראה.

במסגרת הדרישות מ־ynet התבקש האתר להסיר את הכתבה מכל אפיקי ההפצה ולשלם פיצוי בסך מיליון שקלים לשר ולמפלגת עוצמה יהודית. במכתב נכתב כי אם הדרישות לא ייענו, תוגש תביעה לבית המשפט.