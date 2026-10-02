הוועד המרכזי והלשכה הפוליטית של מפלגת בל"ד התכנסו אמש (חמישי) לישיבה משותפת והחליטו, בתיאום מלא עם יו"ר המפלגה סאמי אבו שחאדה, להסיר את מועמדותו לכנסת. ההחלטה התקבלה לאחר שבית המשפט העליון הבהיר במהלך הדיון כי הרוב נוטה לאשר את הפסילה שקיבלה ועדת הבחירות המרכזית.

"ההחלטה אינה נסיגה מעמדות המפלגה ומערכיה, ואינה כניעה למסע ההסתה והפסילה שהוביל הימין", נמסר מבל"ד. המפלגה הדגישה כי אבו שחאדה ניהל את המאבק המשפטי והפוליטי עד הסוף, ועמד מול תשעה שופטים כדי להגן על זכותו ועל זכות הציבור שלו לייצוג פוליטי.

כזכור, ועדת הבחירות המרכזית החליטה לפני כשבוע לפסול את מועמדותו של אבו שחאדה ברוב של 31 תומכים מול 4 מתנגדים. בצעד חריג, יו"ר הוועדה השופט נעם סולברג תמך בפסילה ואמר: "אחרוג ממנהג יושבי הראש לשמור על נטרליות. לא מצאתי מענה שיכול להניח את הדעת ולכן למרות שזה נדיר אני מצביע בעד פסילת סמי אבו שחאדה".

הבקשה לפסילה הוגשה על ידי עוצמה יהודית והשר איתמר בן גביר, והתייחסה בין היתר למאמר שפרסם אבו שחאדה ב-8 באוקטובר 2023, יממה לאחר מתקפת חמאס. במאמר הגדיר אבו שחאדה את המתקפה "אירוע היסטורי חשוב מבחינה צבאית, מדינית ואסטרטגית".

גם היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה הודיעו לבית המשפט העליון כי לעמדתם יש לאשר את הפסילה. "יש לאשר את פסילתו של המועמד לכנסת סמי אבו שחאדה בשל תמיכתו במאבק מזוין בישראל, כולל במהלך מתקפת השבעה באוקטובר, בנסיבות קיצוניות ובעיתוי שאין חמור ממנו", נמסר מטעמם.