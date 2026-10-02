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החלטה פוליטית

בל"ד מסירה את מועמדות אבו שחאדה: "לא נסיגה מעמדות, אלא אחריות פוליטית"

הוועד המרכזי החליט להסיר את המועמדות לאחר שבג"ץ הבהיר שהרוב נוטה לאשר פסילה • המפלגה: "זה לא סוף הדרך, זה שלב חדש" | אבו שחאדה ימשיך לכהן כיו"ר ולהוביל את המאבקים (פוליטי מדיני)

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סאמי אבו שחאדה מופיע בפני ועדת הבחירות המרכזית (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

הוועד המרכזי והלשכה הפוליטית של מפלגת בל"ד התכנסו אמש (חמישי) לישיבה משותפת והחליטו, בתיאום מלא עם יו"ר המפלגה סאמי אבו שחאדה, להסיר את מועמדותו לכנסת. ההחלטה התקבלה לאחר שבית המשפט העליון הבהיר במהלך הדיון כי הרוב נוטה לאשר את הפסילה שקיבלה ועדת הבחירות המרכזית.

"ההחלטה אינה נסיגה מעמדות המפלגה ומערכיה, ואינה כניעה למסע ההסתה והפסילה שהוביל הימין", נמסר מבל"ד. המפלגה הדגישה כי אבו שחאדה ניהל את המאבק המשפטי והפוליטי עד הסוף, ועמד מול תשעה שופטים כדי להגן על זכותו ועל זכות הציבור שלו לייצוג פוליטי.

כזכור, ועדת הבחירות המרכזית החליטה לפני כשבוע לפסול את מועמדותו של אבו שחאדה ברוב של 31 תומכים מול 4 מתנגדים. בצעד חריג, יו"ר הוועדה השופט נעם סולברג תמך בפסילה ואמר: "אחרוג ממנהג יושבי הראש לשמור על נטרליות. לא מצאתי מענה שיכול להניח את הדעת ולכן למרות שזה נדיר אני מצביע בעד פסילת סמי אבו שחאדה".

הבקשה לפסילה הוגשה על ידי עוצמה יהודית והשר , והתייחסה בין היתר למאמר שפרסם אבו שחאדה ב-8 באוקטובר 2023, יממה לאחר מתקפת חמאס. במאמר הגדיר אבו שחאדה את המתקפה "אירוע היסטורי חשוב מבחינה צבאית, מדינית ואסטרטגית".

גם היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה הודיעו לבית המשפט העליון כי לעמדתם יש לאשר את הפסילה. "יש לאשר את פסילתו של המועמד לכנסת סמי אבו שחאדה בשל תמיכתו במאבק מזוין בישראל, כולל במהלך מתקפת השבעה באוקטובר, בנסיבות קיצוניות ובעיתוי שאין חמור ממנו", נמסר מטעמם.

(צילום: ערוץ כנסת)

"סאמי אבו שחאדה לא חזר בו מעמדותיו ולא ברח מהמאבק", הבהירה בל"ד בהודעתה. "הוא הגיע לבית המשפט, עמד מול תשעה שופטים, והגן על עצמו, על דרכו ועל זכות הציבור שלו לבחור את נציגיו. רק אחרי שבית המשפט עצמו הודיע על כוונתו לאשר את הפסילה, הוא החליט להסיר את מועמדותו".

המפלגה הדגישה כי הסרת המועמדות אינה פרישה מהחיים הפוליטיים. אבו שחאדה ימשיך לכהן כיו"ר בל"ד, ויוביל את המאבקים הפוליטיים, הציבוריים והאלקטורליים של המפלגה גם בהמשך.

"זה לא סוף הדרך, זה שלב חדש", נמסר מבל"ד. "נמשיך בפעילות הפוליטית, הארגונית והאלקטורלית, וסאמי אבו שחאדה ימשיך להוביל אותה".
איתמר בן גבירעוצמה יהודיתבית המשפט העליוןועדת הבחירות המרכזיתבל"דסאמי אבו שחאדהפסילת מועמדים

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