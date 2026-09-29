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סירוב לחופשה

לריסה עמיר נגד בן גביר: אסיר בן 56 לא יסכן את המדינה

בקשת עמיר לחופשה חד-פעמית נדחתה משיקולי ביטחון • אשתו: 'אסיר בן 56 שמרצה 31 שנה יסכן את המדינה?' | ביקורת חריפה על השר (בארץ)

כלא (צילום: אילוסטרציה Avshalom Sassoni/Flash90)

לריסה עמיר טרימבובלר, אשתו של אסיר העולם יגאל עמיר, פרסמה מכתב תקיף נגד השר לביטחון לאומי , בעקבות סירוב גורף לאפשר לבעלה להגיע למיטת חוליו של אביו הקשיש.

הפרשה החלה לפני כשלושה שבועות, כאשר עמיר הגיש בקשה רשמית ודחופה לחופשה חד-פעמית בשל הידרדרות דרסטית במצבו הבריאותי של אביו, בן ה-85, המתמודד עם סרטן מפושט עם גרורות בעמוד השדרה ובעצמות, לצד סוכרת והיסטוריה של ניתוחי לב מורכבים.

לדברי טרימבובלר, במשך שלושה שבועות נדרש האסיר למלא טפסים אינסופיים, להציג תאריכים מדויקים ולמסור שמות של ערבים – מה שיצר אצלו תחושה ברורה כי הבקשה בדרך לאישור הומניטרי.

אולם, התשובה הסופית שהגיעה לעורך דינו של עמיר שיברה את התמונה לחלוטין: הבקשה נדחתה על הסף משיקולי מסוכנות והתנגדות חד-משמעית מצד גורמי המודיעין והביטחון, בטענה נוספת כי המסמכים הרפואיים אינם מצדיקים אישור חופשה חריגה על פי פקודות השב"ס.

במכתב תקיף וציני במיוחד, מחתה טרימבובלר על הנימוקים הביטחוניים: "מדינת ישראל ללא ספק תעמוד בסכנה אם אסיר בן 56, המרצה כבר 31 שנה מאחורי סורג ובריח, יבלה יום או חצי יום במחיצת אביו החולה קשה".

היא לא חסכה ביקורת גם מהשר איתמר בן גביר, ותהתה מדוע לא בחר לאשר את המהלך ההומניטרי, שלדבריה היה מזכה אותו בנקודות אלקטורליות גם מול ביקורת תקשורתית עוינת. עוד הוסיפה בעוקצנות כי נראה שטעמים רפואיים ייחשבו למספקים בעיני המערכת "רק כאשר החולה יימצא, חלילה, על ערש דווי".

יצוין כי זו לא הפעם הראשונה שעמיר מגיש בקשות הומניטריות. בעבר הגיש עתירה לבית המשפט המחוזי בלוד בשל סירוב השב"ס לאפשר לו ללמוד בחברותא עם אסיר אחר באגף השמור, בטענה כי זכותו לממש את חופש הדת שלו נמנעת ממנו.

בניגוד לעמיר, אסירים בכירים אחרים זכו בעבר לחופשות. ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט, למשל, יצא לחופשה ראשונה מהכלא בליווי מאבטחי השב"כ, חמישה חודשים לאחר שהחל לרצות את עונשו.
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