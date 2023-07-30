בעיצומם של החיפושים אחר הפצ"רית היוצאת, צייצה פעילת המחאה שקמה ברסלר נגד המשטרה | היא צפויה להיקרא לחקירה בחשד להסתה ושיבוש הליכי חקירה | ברסלר לא עוצרת ובפוסט נוסף שפרסמה הערב כתבה כי "קו ישיר מחבר בין האידיאולוגיה שהובילה לרצח רבין לבין אלה שמרסקים את הדמוקרטיה" (פוליטי)
חבר הכנסת אחמד טיבי, נאם הערב בכנסת לזכרו של רה"מ המנוח רבין, ותקף את הצביעות של השמאל | במהלך הנאום, פנה טיבי לגנץ, שישב באולם ואמר: "בשנה האחרונה תחת באחריותך נהרגו 186 פלסטינים. פלסטיני הרוג כל יומיים יותר מאשר כל שנה ב16 השנים האחרונות" | צפו (פוליטי)
יו"ר מפלגת העבודה הגיבה לכינוס לזכרו של ראש הממשלה רבין במסגרת אירוע של מפלגתה ערב הבחירות, והאשימה כי נרצח "בשיתוף פעולה של נתניהו ובן גביר של אז" • יו"ד 'עוצמה יהודית' הגיב: "הסתה מסוכנת שמתירה את דמי" • חבר הכנסת קרעי מהליכוד הגיב: "שחורים בגדייך ושחורה נשמתך" (פוליטי, אנשים)