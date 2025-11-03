נשיא המדינה יצחק הרצוג נאם היום (שני) בטקס האזכרה הממלכתי ללאה ויצחק רבין ז״ל בהר הרצל.

״שלושה עשורים אחרי", פתח הנשיא ואמר: "ואנחנו עדיין רואים את אותם סימנים, ואולי ביתר שאת: שפה קשה, בוטה וגסה, האשמות בבגידה, רעל שמתפשט ברשתות ובמרחב הציבורי, אלימות בכל המובנים – הפיזיים והמילוליים. פשוט בלתי נתפס ששלושים שנה אחרי אותן מילים נוקבות של רבין – "אלימות היא כרסום יסוד הדמוקרטיה הישראלית" - עדיין יש בתוכנו – כחברה – אלימות מאיימת כזו. מדובר באיום אסטרטגי לכל דבר!".

עוד הוסיף הרצוג: "אנחנו רואים אלימות כלפי משרתי ציבור – שסוחבים את המדינה על גבם יומם ולילה; כנגד מפקדים בכירים בצה"ל ובשב"כ, כנגד עובדות ועובדי מדינה ומובילי מערכות שונות – בהם פקידים בכירים, פרקליטים ושופטים".

הרצוג נזף ואמר: "אנחנו רואים אלימות כלפי נבחרי ציבור – חברי כנסת מכל קצוות הבית; שרים בממשלה; ואנחנו רואים איומים כלפי ראש ממשלה נבחר ומכהן. ואנחנו רואים אלימות גואה ומסוכנת – במרחב הציבורי כולו, ברחוב, ברשתות החברתיות, במוסדות חינוכיים, ובפשיעה שאוכלת כל חלקה טובה – במיוחד בחברה הערבית".

לסיום אמר הרצוג: "עם כל הבדלי ההשקפות והעמדות – אסור לשכוח: יש כאן בני אדם, אנשים עם משפחות, עולמות שלמים שעלולים להיחרב. יש פה חברה, יש פה מדינה. אני מזהיר ומתריע – אנחנו שוב על סף תהום, והדרך חייבת להיות אחת: אפס סובלנות לאלימות! מדינת ישראל היהודית והדמוקרטית - היא לא שדה קרב אלא בית. ובבית – לא יורים. לא בכלי נשק, לא במילים, לא באיומים, לא בביטויים, וגם לא ברמזים.״