חקירת הפצ"רית לקראת סיום: האם עלו ממצאים נגד היועמ"שית ולמה?

פרקליטות המדינה מסרה היום (חמישי) לבג"ץ, בהודעה משותפת עם המשטרה, כי חקירתה של הפצ"רית לשעבר יפעת תומר ירושלמי בפרשת הדלפת סרטון שדה תימן - נמצאת בשלבים האחרונים ולקראת סיום.

עוד נמסר כי לאחר סיום וסיכום, כאמור ביומים הקרובים, ניתן יהיה לקבוע מי יהיה הגורם התביעתי שיקבל את תיק החקירה ויוביל את התביעה.

להודעה המשותפת של הפרקליטות והמשטרה צורף תצהיר חתום בידי ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה, ניצב בועז בלט, שמאשר את הדבר.

לפי הדיווח ב'הארץ', מההודעה המשותפת עולה כי לא עלו בחקירה ממצאים שקשורים למעורבותה של היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה בפרשה - זאת משום שהיא לא נחקרה.

ירושלמי עומדת בלב חקירה סביב הדלפת סרטון שדה תימן. במהלך החקיר הצליחה המשטרה לחדור למכשיר הטלפון שלה ומאז מתמקדת בחיפושים אחר ראיות בתיק.

בתוך כך, סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין פנה היום לבג״ץ, נוכח תגובת הפרקליטות לבקשתו להבהרות שיאפשרו את מינויו של השופט קולה - דרש את מינויו של קולה באופן מיידי.

"תגובת הפרקליטות מוכיחה כי היא מתעלמת מהכרעת בית המשפט, מצויה בקשר ישיר עם גורמי החקירה ומקבלת מהמשטרה דיווחים בעניין, בניגוד מוחלט לפסק הדין", נמסר מלוין.