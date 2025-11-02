לאחר שפרסמה ומחקה והוזמנה לחקירה - פעילת המחאה לא עוצרת

לאחר שנקראה לחקירה בשל ציוץ שפרסמה נגד המשטרה בעיצומם של החיפושים אחר הפצ"רית היוצאת יפעת תומר-ירושלמי, פעילת המחאה שקמה ברסלר לא עוצרת, ובציוץ חדש שפרסמה - לאחר שהציוץ המפליל נמחק - מבטיחה ברסלר כי " לא נירתע ונעמוד זקוף מול שלטון שרוצה שנרכין ראש".

ברסלר כתבה: "אנחת הרווחה שהפצ״רית נמצאה בריאה ושלמה לא משנה את העובדה הבאה: קו ישיר מחבר בין האידיאולוגיה שהובילה לרצח רבין לבין זו של אלה שכיום מרסקים את הדמוקרטיה, אלו שהכשירו אלימות ופריצה לבסיסי צה"ל. אני כמובן לא העניין - הם מנסים להלך אימים על כולנו, כל מי שלא מתיישר מולם הופך למטרה. לא נירתע. נעמוד זקוף מול שלטון שרוצה שנרכין ראש. יחד נציל את מדינת ישראל".

מוקדם יותר מפכ"ל המשטרה הורה לפתוח בחקירה נגד פעילת המחאה שקמה ברסלר עקב פוסט שפרסמה במהלך החיפושים אחר הפצ"רית יפעת תומר-ירושלמי, שאותרה לבסוף כשהיא בחיים.

בפוסט - שכבר מחקה מאז - ברסלר כתבה: "אלה שהסיתו נגד רבין קיבלו שליטה במשטרה, אותה משטרה שלא הגנה על חיילי צה"ל והפרקליטות כשאספסוף מוסת מתוך הכנסת ומחוצה לה פלש לשדה תימן ובית ליד. תחת הלחץ המתועב הזה הפצ"רית עשתה טעות, אבל שלא יהיה ספק - זו אותה אידיאולוגיה שהביאה לרצח רבין שגם דחפה את הפצ"רית למותה".

החשדות שמייחסים במשטרה לפעילת המחאה הם הסתה ושיבוש הליכי חקירה, אולם חקירת הסתה דורשת אישור מהפרקליטות.