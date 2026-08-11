שוב: הנשיא עמית בביקורת חריפה על הכנסת

בג״ץ מתח היום (שלישי) ביקורת על החלטת הכנסת שלא לעגן בחקיקה את ההסדר שאפשר להציב קלפיות בבתי אבות, והזהיר כי המהלך עלול להקשות על ציבור הקשישים לממש את זכותו הדמוקרטית.

״על החלטה זו יש להצר, שכן היא מסיגה אחור את זכות ההשתתפות בבחירות, ועלולה לפגוע ביכולתו של ציבור הקשישים לממש את זכותו הדמוקרטית״, כתבו נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית והשופטים עופר גרוסקופף וגילה כנפי־שטייניץ.

ההחלטה ניתנה במסגרת שלוש עתירות העוסקות בזכות ההצבעה של דיירי בתי אבות ודיור מוגן. במוקד ההליך ניצבת החלטת הכנסת לדחות את בקשת ועדת הבחירות המרכזית להסדיר בחוק את הצבת הקלפיות במוסדות שבהם מתגוררים קשישים.

בבחירות לכנסת ה־25 הוצבו קלפיות בכל בתי האבות שבהם התגוררו לפחות 75 דיירים קבועים. הסדר דומה, בכפוף לשינויים מסוימים, הופעל גם בבחירות לכנסת ה־24. אולם לקראת הבחירות הקרובות ההסדר לא עוגן בחקיקה, ובעקבות זאת הגיע הנושא לפתחו של בג״ץ.

השופטים קראו לגורמים האחראים על הסדרת הבחירות לפעול בדחיפות כדי להבטיח את נגישות דיירי בתי האבות לקלפיות. בתגובת המדינה לעתירות נטען כי ועדת הבחירות המרכזית מעניקה לנושא עדיפות ופועלת במרץ למציאת פתרון.

בהחלטה צוין כי ועדת הבחירות פועלת להצבת קלפיות במספר רב ככל האפשר של בתי אבות, בהתאם למתווה שהוצג לבית המשפט. עם זאת, הודגש כי יישומו תלוי גם בשיתוף הפעולה של הנהלות בתי האבות והגורמים המפעילים אותם.

השופטים הביעו תקווה כי מנהלי המוסדות ישתפו פעולה ויאפשרו לדיירים לממש את זכותם להצביע. ועדת הבחירות המרכזית נדרשה להגיש עדכון לבית המשפט עד יום שני, 17 באוגוסט. לאחר מכן יחליט בג״ץ כיצד להמשיך בטיפול בעתירות.