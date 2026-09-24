כתב אישום חמור הוגש לבית משפט השלום בנצרת נגד תושב קיבוץ בעמק יזרעאל בן 84, הנאשם כי איים לרצוח את שר הביטחון ישראל כ"ץ ברשתות החברתיות. הרקע לאיום: זעמו של הקשיש על החלטת השר לסגור את תחנת הרדיו הצבאית גלי צה"ל. כך דווח היום (חמישי) באתר Ynet.

על פי כתב האישום, שהגישה עו"ד ג'אן עבד אל-מלכ מטעם לשכת התביעות במרחב העמקים, הנאשם פרסם בחשבון הפייסבוק האישי שלו איום ישיר כלפי השר. בפרסום נכתב כי הוא מתכוון לירות בשר כ"ץ, תוך שהוא מכנה אותו בכינוי פוגעני ומתייחס ישירות לצעד סגירת התחנה שעורר את זעמו.

"אני מתכוון לירות בישראל כ"ץ, האיש המאותגר והמכוער על ההחלטה הדיבילית לסגור את גלי צה"ל", כתב הנאשם (השגיאות במקור), לפי הדיווח.

הפרשה החלה בנובמבר אשתקד, מיד עם פרסום ההחלטה הדרמטית של שר הביטחון להורות על סגירת התחנה. ההודעה עוררה סערה ציבורית והתנגדויות רבות, אך במקרה זה גלשה המחאה לכדי עבירה פלילית חמורה לכאורה.

בעקבות דיווח שהגיע לידי גורמי האכיפה אודות הפרסום המאיים, פתחה משטרת ישראל בחקירה מהירה. החשוד אותר, זומן לחקירה במשרדי החקירות של משטרת מגדל העמק, ועם סיום איסוף הראיות בתיק, העבירה המשטרה את הממצאים לבחינת מחלקת התביעות.

מטעם התביעות נמסר כי במעשיו אלו בחר הנאשם לאיים על איש ציבור בכיר במטרה להפחידו או להקניטו בשל מילוי תפקידו והחלטותיו המקצועיות. התביעה החליטה להגיש נגדו כתב אישום רשמי בגין עבירת איומים.

מנגד, סנגורו של הנאשם, עו"ד ואסים דאהר – סגן בכיר לסניגורית המחוזית במחוז צפון – דחה את חומרת הדברים והציג תמונה שונה לחלוטין על אופיו של האיש. לדבריו, מדובר באזרח שומר חוק, אדם נורמטיבי לחלוטין המנהל אורח חיים שגרתי, שמעולם לא דרך לפני כן בתחנת משטרה ואין לו כל עבר פלילי.

הסנגור הדגיש בהצהרתו לתקשורת כי לנאשם מעולם לא הייתה כוונה אמיתית לפגוע בשר הביטחון, וכי הדברים נכתבו בעידנא דריתחא על רקע סערת הרוחות סביב סגירת גל"צ. ההגנה צפויה להציג את מלוא הטיעונים וקו ההגנה המפורט בבית המשפט במסגרת ההליך המשפטי המתנהל נגדו.

יצוין כי ההחלטה על סגירת גלי צה"ל עוררה סערה ציבורית רחבה. בג"ץ אף פסל את ההחלטה בחודש אוגוסט, כאשר השופטים קבעו פה אחד כי ההחלטה התקבלה על בסיס "שיקול זר ופסול", שנבע מחוסר שביעות הרצון של מקבלי ההחלטה מתוכני השידורים בתחנה.