חייל צה"ל בשומרון. אילוסטרציה ( צילום: דובר צה"ל )

בית המשפט המחוזי בירושלים הרשיע היום (שלישי) פה אחד את עדנאן קריע במעשה טרור של ניסיון רצח ובהחזקת סכין, לאחר שקבע כי ניסה לדקור למוות חייל ברחוב סיירת דוכיפת בירושלים.

לפי הכרעת הדין, בדצמבר 2024 החליט קריע לבצע פיגוע שבמסגרתו ידקור יהודי או חייל למוות, ממניע לאומני ואידיאולוגי. לצורך כך הצטייד בסכין חדה שלה להב באורך של כ־13 סנטימטרים והניח אותה ברכבו. למחרת נסע ברחוב סיירת דוכיפת וחיפש קורבן אפשרי. סמוך לשעה 12:40 הבחין בחייל שעמד בצד הדרך, עצר את רכבו ויצא ממנו כשהסכין ברשותו. על פי קביעת בית המשפט, קריע הניף את הסכין והתקדם לעבר החייל תוך שהוא צועק "אללה אכבר", "אני אדקור אותך" ו"אתה תמות היום". אירוע חמור בירושלים: תא המטען נפתח - ואלו האנשים שהתחבאו בתוכו קובי אטינגר | 18:07 טירוף: רופא זרק את התיק מהרכב בצפון, נהגת מצאה אותו והביאה למשטרה קובי רוזן | 15:33 החייל כיוון לעברו את נשקו והורה לו לעצור ולרדת לרצפה. קריע התרחק לכיוון רכבו, אך הסתובב ושב להתקדם לעבר החייל כשהסכין בידו. החייל ירה תחילה באוויר, אך לאחר שהנאשם המשיך להתקרב אליו, ירה לעברו מספר כדורים והפיל אותו ארצה.

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קריע טען במשפט כי לא התכוון לפגוע בחייל, אלא ביקש להתאבד בדרך שבה יפחיד חייל או שוטר ויגרום לו לירות בו. בית המשפט דחה את גרסתו והעדיף את עדות החייל, שנמצאה אמינה ונתמכה בעדויות שני עדי ראייה, בסרטון שתיעד את האירוע ובהודאתו של קריע בחקירתו השנייה.

השופטת מיכל שרביט קבעה כי הוכח מעבר לספק סביר שהנאשם פעל מתוך כוונה תחילה להמית את החייל. בהכרעת הדין הודגש כי גם אם הייתה לו כוונה להתאבד, היא אינה שוללת את כוונתו להרוג את החייל ולמות לאחר מכן במהלך נטרולו.

עוד נקבע כי מעשיו חרגו משלב ההכנה והגיעו לכדי ניסיון רצח ממשי: "אלמלא תושייתו של החייל שמנע מן הנאשם להמשיך במעשיו, הרי שעבירת הניסיון הייתה לצערנו מושלמת".

השופטים אלי אברבנאל ופנינה נויבירט הצטרפו לעמדתה של השופטת שרביט, וההרשעה ניתנה פה אחד. גזר דינו של קריע ייקבע בהמשך.