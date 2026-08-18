 דלג לתוכן הראשי
לחץ אמריקני

ארה"ב זועמת על התקיפה הלילה ומזהירה את ישראל: "הפסיקו את ההסלמה"

טום ברק, שליח הנשיא לסוריה וטורקיה, פרסם הודעה חריגה נגד התקיפות הישראליות המיוחסות לישראל הלילה בסוריה • דמשק הוציאה אף היא גינוי ודיווחה על נפגעים (בעולם)

4תגובות
היערכות בגבול הצפון (צילום: דובר צה"ל)

בהודעה שפורסמה היום (שלישי) ברשתות החברתיות, הביע ממשל דאגה עמוקה מהתקיפות הישראליות בבסיס האוויר אבו א-דוחור שבצפון מערב . ההודעה, שפורסמה על ידי טום ברק, שליחו של הנשיא האמריקני לסוריה וטורקיה, הגדירה את התקיפות כ"הסלמה מיותרת שאינה תורמת ליציבות האזורית".

"אנו מודאגים עמוקות מכך שתקיפות האוויריות הישראליות המאומתות בבסיס האוויר אבו א-דוחור מהוות הסלמה מיותרת שאינה מקדמת יציבות אזורית", נכתב בהודעה. ברק הוסיף כי "ממשלת אל-שארע לא אימצה עמדה טורפנית וגם לא תחזקה כוחות פרוקסי. למעשה, היא הבהירה בעקביות את העדפתה להרגעת הרוחות מול ישראל".

ההודעה האמריקנית מגיעה על רקע דיווחים מהלילה (בין יום שני לשלישי) על ארבע תקיפות אוויריות שבוצעו בשדה התעופה הצבאי אבו א-דוחור במחוז אידליב, כ-70 קילומטרים מגבול טורקיה. על פי כלי תקשורת ערביים, התקיפות כוונו במדויק למסלול ההמראה והנחיתה של הבסיס הצבאי.

זהות המטוסים שביצעו את התקיפות לא אושרה רשמית, אך ערוץ אל מיאדין הלבנוני, המזוהה עם ארגון הטרור חיזבאללה, העלה אפשרות כי ישראל עומדת מאחורי המבצע. בישראל לא התייחסו לדיווחים, בהתאם למדיניות הרגילה בנושאים מסוג זה.

משרד החוץ הסורי הגיב בחריפות ומגנה את התקיפות הישראליות. בהודעה רשמית נכתב כי התקיפות "לא מוצדקות ומהוות הפרה בוטה של ריבונות סוריה והשלמות הטריטוריאלית שלה". עוד צוין כי מדובר ב"הסלמה מסוכנת שמאיימת על הביטחון והיציבות באזור".

קו הגבול בצפון (צילום: יהודה גליקמן)

ההודעה האמריקנית ממשיכה ומדגישה כי "ארצות הברית אירחה בעבר, ותמשיך לארח בעתיד, דיונים לעידוד קצב דיפלומטי על פני תסכול קינטי עבור שתי האומות". ברק הבהיר כי "הסכמי הרגעת רוחות מתמשכים נבנים באמצעות דיאלוגים ממושכים עם כל האומות והגורמים המעורבים".

בסיום ההודעה, שליח הנשיא האמריקני קרא לכל הצדדים לנקוט באיפוק: "ארצות הברית ממשיכה להאמין כי איפוק ומעורבות מציעים את הדרך הקונסטרוקטיבית יותר. אנו מעודדים את כל הצדדים לתעדף שיח הגיוני על פני תקריות צבאיות נוספות".
דונלד טראמפסוריהטורקיהתקיפה בסוריהטום ברק

4 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

3
טראמפ וארצות הברית שילכו לכל הרוחות
צדיק המסיכות
למה? טראמפ אומר מה שאומר מהשפה לחוץ.. ולמעשה נתניהו קובע ומתעקש על הכללים.. כל איום עתידי מושמד עכשיו לשמחת טראמפ
פראבדה
2
חחח יודעים שזה אנחנו? שהם מיהרו להוציא הודעה. בסופו של דבר ארהב עשתה פה יותר נזק מתועלת לאורך השנים אם כל הלחצים שלהם אנחנו הקרבנו אלפי חיילים שנרצחו ואזרחים. אם לא הם היינו מכסחים את הערבים פעם אחת ולתמיד, סיני היה שלנו וגם חצי לבנון. האמת הבעיה האמיתית זה אנחנו שלא יודעים לשלוט ומתפרסים בעיניי העו
יעקב
1
למעשה נתניהו קובע שכל איום מחמסטאן, מסוריה או לבנון .. מושמד ללא היסוס!
פראבדה

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר