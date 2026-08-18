בהודעה שפורסמה היום (שלישי) ברשתות החברתיות, הביע ממשל טראמפ דאגה עמוקה מהתקיפות הישראליות בבסיס האוויר אבו א-דוחור שבצפון מערב סוריה. ההודעה, שפורסמה על ידי טום ברק, שליחו של הנשיא האמריקני לסוריה וטורקיה, הגדירה את התקיפות כ"הסלמה מיותרת שאינה תורמת ליציבות האזורית".

"אנו מודאגים עמוקות מכך שתקיפות האוויריות הישראליות המאומתות בבסיס האוויר אבו א-דוחור מהוות הסלמה מיותרת שאינה מקדמת יציבות אזורית", נכתב בהודעה. ברק הוסיף כי "ממשלת אל-שארע לא אימצה עמדה טורפנית וגם לא תחזקה כוחות פרוקסי. למעשה, היא הבהירה בעקביות את העדפתה להרגעת הרוחות מול ישראל".

ההודעה האמריקנית מגיעה על רקע דיווחים מהלילה (בין יום שני לשלישי) על ארבע תקיפות אוויריות שבוצעו בשדה התעופה הצבאי אבו א-דוחור במחוז אידליב, כ-70 קילומטרים מגבול טורקיה. על פי כלי תקשורת ערביים, התקיפות כוונו במדויק למסלול ההמראה והנחיתה של הבסיס הצבאי.

זהות המטוסים שביצעו את התקיפות לא אושרה רשמית, אך ערוץ אל מיאדין הלבנוני, המזוהה עם ארגון הטרור חיזבאללה, העלה אפשרות כי ישראל עומדת מאחורי המבצע. בישראל לא התייחסו לדיווחים, בהתאם למדיניות הרגילה בנושאים מסוג זה.

משרד החוץ הסורי הגיב בחריפות ומגנה את התקיפות הישראליות. בהודעה רשמית נכתב כי התקיפות "לא מוצדקות ומהוות הפרה בוטה של ריבונות סוריה והשלמות הטריטוריאלית שלה". עוד צוין כי מדובר ב"הסלמה מסוכנת שמאיימת על הביטחון והיציבות באזור".