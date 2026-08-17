גורמים במשטרה הבהירו היום (שני) כי בניגוד מוחלט לדיווחים ולשמועות שנפוצו במהלך סוף השבוע, למלי יהלומי לא היו כל חובות כספיים לגורמים בשוק האפור או לכל גורם אחר. כך דווח ב'מאקו'.
הממצאים של חוקרי המשטרה מצביעים על כך שלא מדובר בבריחה בהולה כתוצאה ממצוקה כלכלית או מלחצים חיצוניים, אלא באירוע מתוכנן בקפידה שנבנה שלב אחר שלב במשך למעלה משנה. על פי הנתונים שבידי החוקרים, האם שימשה כגורם המוביל והמניע מאחורי המהלך כולו.
במסגרת החקירה התברר כיצד הצליחה יהלומי לממן את המסע ואת השהייה הממושכת בחו"ל. לפי מידע שנאסף בידי חוקרי המשטרה, יהלומי משכה כבר לפני למעלה משנה את כספי הפיצויים מקרן הפנסיה שלה, ובאמצעות סכום זה מימנה את היציאה מהארץ ואת תוכנית ההיעלמות.
השילוב בין תפקידה הבכיר של יהלומי בבנק ירושלים לבין עזיבתה הפתאומית הוליד בימים האחרונים גל נרחב של שמועות שקריות ודיסאינפורמציה. במסגרתן נטען כי הייתה מעורבת כביכול במעילת ענק בכספי הבנק. דיווחים אלו אף הובילו בסוף השבוע שעבר לצניחה חדה בערך מניות הבנק בבורסה.
משום כך מייחסים במערכת אכיפת החוק חשיבות ציבורית ראשונה במעלה להבהרת העובדות ולנקיון שמה מהחשדות הפליליים הללו. כידוע, נציג המשטרה בדרום אמריקה, סגן-ניצב וולטר קוגן, הוא שאיתר את השתיים בבואנוס איירס ביום שישי האחרון.
הבת הייתה בסוד העניינים
מן הנתונים שבידי המשטרה עולה עוד כי הבת ליאל הייתה בסוד העניינים, שיתפה פעולה עם אמה והסכימה להצטרף אליה לתכנון ולביצוע המסע. התכתבות סלולרית בין האם לבתה חשפה שליאל הצטרפה מרצונה החופשי לתוכנית, כאשר כתבה לאימה: "אני אלך איתך לכל מקום".
השתיים אותרו בסופו של דבר ביום שישי האחרון בבואנוס איירס שבארגנטינה, בעקבות פעילות נחושה של נציג משטרת ישראל בדרום אמריקה. השתיים נלכדו כשהן יושבות על אוטובוס בינעירוני, וכעת מתברר כי יעד נסיעתן המקורי היה בוליביה.
גורמים המעורים בפרטי החקירה מציינים כי בואנוס איירס שימשה עבורן אך ורק כתחנת מעבר לצורכי נחיתה. יהלומי בחנה מבעוד מועד שורה של מדינות שונות ברחבי דרום אמריקה במטרה למצוא את היעד האידיאלי שבו יוכלו השתיים להיעלם לצמיתות מבלי שיוכלו לאתרן.
החקירה חשפה כי השתיים ביצעו פעולות מתוכננות היטב במטרה להקשות על איתורן. האם והבת מחקו אפליקציות מהטלפונים הסלולריים שלהן, וביצעו פעולות נוספות שנועדו למנוע מעקב אחריהן. בנוסף, התברר כי הן השתמשו באפליקציית ג'ימיני ושאלו שאלות שעשויות להיות קשורות לתכנון המסלול והמסע.
על פי ההערכה, מלי יהלומי יצאה לחו"ל מספר פעמים קודם לכן, כדי ללמוד את השטח ולהיערך לתוכנית ההימלטות. במשטרה סבורים כי ייתכן שמישהו אף הדריך את השתיים לאורך הדרך, אך פרט זה עדיין נבדק.
"הן היו בטוחות שלא נמצא אותן"
סגן-ניצב וולטר קוגן, נציג משטרת ישראל בדרום אמריקה, שיתף ברגעים הדרמטיים של איתור השתיים. "הן היו בטוחות שלא נתפוס אותן ושלא נמצא אותן", מסר קוגן על השתיים שהוכרזו כנעדרות בווינה שבאוסטריה.
הקצין תיאר את ההקלה העצומה שחש כאשר אותר את השתיים ביום שישי האחרון, כשהן בריאות ושלמות, לאחר שבוע רצוף של מאמצים מודיעיניים ומבצעיים שהפעילו מאות חוקרים ברחבי העולם. בחקירה פעלו שתי מסגרות בעלות יכולות שונות ומשלימות - חפ"ק אחד באזור וינה והשני בישראל, בלהב 433.
לאחר שתושאלו על ידי נציגי המשטרה הארגנטינאית בנוכחות נציג המשטרה הישראלית בדרום אמריקה, הן שוחררו לדרכן מכיוון שלא עלה חשד לעבירה פלילית. בתמלול שפורסם מהחקירה הראשונית נחשפה שיחה קצרה בין השוטר הארגנטינאי לבין השתיים, שבה השיבו: "אנחנו פשוט רוצות להתנתק מהמשפחה, מהמדינה".
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