גורמים במשטרה הבהירו היום (שני) כי בניגוד מוחלט לדיווחים ולשמועות שנפוצו במהלך סוף השבוע, למלי יהלומי לא היו כל חובות כספיים לגורמים בשוק האפור או לכל גורם אחר. כך דווח ב'מאקו'.

הממצאים של חוקרי המשטרה מצביעים על כך שלא מדובר בבריחה בהולה כתוצאה ממצוקה כלכלית או מלחצים חיצוניים, אלא באירוע מתוכנן בקפידה שנבנה שלב אחר שלב במשך למעלה משנה. על פי הנתונים שבידי החוקרים, האם שימשה כגורם המוביל והמניע מאחורי המהלך כולו.

במסגרת החקירה התברר כיצד הצליחה יהלומי לממן את המסע ואת השהייה הממושכת בחו"ל. לפי מידע שנאסף בידי חוקרי המשטרה, יהלומי משכה כבר לפני למעלה משנה את כספי הפיצויים מקרן הפנסיה שלה, ובאמצעות סכום זה מימנה את היציאה מהארץ ואת תוכנית ההיעלמות.

השילוב בין תפקידה הבכיר של יהלומי בבנק ירושלים לבין עזיבתה הפתאומית הוליד בימים האחרונים גל נרחב של שמועות שקריות ודיסאינפורמציה. במסגרתן נטען כי הייתה מעורבת כביכול במעילת ענק בכספי הבנק. דיווחים אלו אף הובילו בסוף השבוע שעבר לצניחה חדה בערך מניות הבנק בבורסה.

משום כך מייחסים במערכת אכיפת החוק חשיבות ציבורית ראשונה במעלה להבהרת העובדות ולנקיון שמה מהחשדות הפליליים הללו. כידוע, נציג המשטרה בדרום אמריקה, סגן-ניצב וולטר קוגן, הוא שאיתר את השתיים בבואנוס איירס ביום שישי האחרון.

הבת הייתה בסוד העניינים

מן הנתונים שבידי המשטרה עולה עוד כי הבת ליאל הייתה בסוד העניינים, שיתפה פעולה עם אמה והסכימה להצטרף אליה לתכנון ולביצוע המסע. התכתבות סלולרית בין האם לבתה חשפה שליאל הצטרפה מרצונה החופשי לתוכנית, כאשר כתבה לאימה: "אני אלך איתך לכל מקום".

השתיים אותרו בסופו של דבר ביום שישי האחרון בבואנוס איירס שבארגנטינה, בעקבות פעילות נחושה של נציג משטרת ישראל בדרום אמריקה. השתיים נלכדו כשהן יושבות על אוטובוס בינעירוני, וכעת מתברר כי יעד נסיעתן המקורי היה בוליביה.