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יומיים לאחר שהפך לתופעת רשת בעקבות תיעוד דרמטי, פירסמה המשטרה סרטון של סגן-ניצב וולטר אלחנדרו קוגן, נציג משטרת ישראל בדרום אמריקה, שבו הוא מתאר את השתלשלות האירועים שהובילה לאיתורן של מלי וליאל יהלומי בבואנוס איירס. האירוע, שהחל בדיווחים על היעדרותן של האם והבת, הגיע לסיומו המהיר הודות לפעילות מודיעינית ומבצעית של חטיבת המודיעין בשיתוף פעולה עם גורמי אכיפה בינלאומיים.

בדבריו הסביר סנ"צ קוגן את המעטפת המבצעית: "נציגי משטרת ישראל, הפרוסים בכל העולם, עובדים עם גורמי אכיפה לקידום הפעילות הבינלאומית, כחלק מתשתית של מגן עולמי אשר פועלת בחטיבת המודיעין. הנציגים פועלים לחיזוק היכולת המבצעית כנגד ארגוני הפשיעה, וגם באירוע של הנעדרות ביצענו פעילות לסגירת מעגל מהירה". קוגן תיאר את הרגעים שבהם התקבל המידע הממוקד על מיקומן: "כשהבנתי שהנעדרות הגיעו לארגנטינה ביצעתי פעילות תחקור מהירה. הבנתי שהן בנסיעה מחוץ לבואנוס איירס. נסעתי בצורה מבצעית ביחד עם עמיתים מהמשטרה הארגנטינאית ומהאינטרפול – והגעתי לנעדרות. הזדהיתי בפניהן, וידאתי שלא נשקפת סכנה לחייהן, או שבוצעה עבירה פלילית". התיעוד שפורסם קודם לכן תפס את רגע המפגש הדרמטי על האוטובוס, בו נשמע קוגן פונה ישירות אל השתיים: "היי מלי היי ליאל, אני וולטר נציג המשטרה בדרום אמריקה, בסדר? מחטיבת המודיעין של משטרת ישראל. אני רוצה לשאול אתכן כמה שאלות. דאגנו לכן מאוד, בסדר? אני מוריד את כולם מהאוטובוס ואז נדבר בסדר?". 16 דקות של טירוף: מבצע מיוחד של חנות בגדים יצא משליטה | צפו אריה רוזן | 18:14 מבצע בינלאומי מורכב בפעילות המורכבת לקחו חלק כוחות נוספים, בתכלול המחלקה לקיום מבצעי בחטיבת המודיעין. על פי הנמסר, במהלך המבצע הוקמו מספר חפ"קים ברחבי העולם בהנחיית המפכ"ל דני לוי, תוך שיתוף פעולה עם ארגון היורופול. גורמים בארגון ציינו כי "300 חוקרים עבדו מסביב לשעון" במסגרת המאמצים לאיתורן. בשיחה פרטית שדבריה דווחו בכאן חדשות, חשף הקצין הבכיר את התחושות המורכבות שליוו את סיום המבצע שהתפרש על פני כשבוע. "הן היו בטוחות שלא נתפוס אותן ושלא נמצא אותן", מסר קוגן על השתיים שהוכרזו כנעדרות בווינה שבאוסטריה. הקצין תיאר את ההקלה העצומה שחש כאשר אותר את השתיים ביום שישי האחרון, כשהן בריאות ושלמות.

"בהלם מההד התקשורתי"

קוגן הודה כי הופתע לחלוטין מעצמת העניין הציבורי ומכמות החשיפה התקשורתית שזכה לה התיעוד מרגע האיתור. "אני בהלם מההד התקשורתי הרחב", ציין הקצין, והסביר כי מבחינתו ומבחינת המערכת מדובר בביצוע נחוש של המשימה המקצועית.

מחקירה ראשונית שנערכה במקום עלה כי השתיים תכננו את ההיעלמות מבעוד מועד בשל נסיבות אישיות הקשורות לכספים. התכתבות סלולרית בין האם לבתה חשפה שליאל הצטרפה מרצונה החופשי לתוכנית, כאשר כתבה לאימה: "אני אלך איתך לכל מקום". לאחר שתושאלו על ידי נציגי המשטרה הארגנטינאית בנוכחות נציג המשטרה הישראלית, הן שוחררו לדרכן מכיוון שלא עלה חשד לעבירה פלילית.

קוגן סיכם את המבצע המוצלח במילים: "בסופו של דבר, סוף טוב, וזה מה שחשוב". סגן-ניצב קוגן, שהתגורר בעבר בבאר שבע, כיהן עד לפני כמה שנים כקצין החקירות והמודיעין של תחנת ערד במשטרה בדרגת רב-פקד, בטרם קודם לדרגת סגן-ניצב ומונה לנציג משטרת ישראל באמריקה הלטינית. בתפקידו הקודם בערד בלט בטיפול בעבירות רכוש מורכבות, ובהן חקירת הפריצות לחדרים במלון מילוס בים המלח והפריצות לבתי כנסת של חסידות גור בעיר.