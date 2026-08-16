זאק באוארמאסטר והרגעים המרגשים בבית הספר - צילום: מתוך רשתות חברתיות זאק באוארמאסטר והרגעים המרגשים בבית הספר | צילום: צילום: מתוך רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:32

מנהל בית ספר יסודי בפנסילבניה הפך לכוכב רשת בעקבות סרטונים המתעדים את האינטראקציות היומיומיות שלו עם מאות התלמידים.

זאק באוארמאסטר, מנהל בית ספר במחוז לנקסטר, נראה בתיעודים ממצלמות המסדרונות כשהוא עובר בין התלמידים, לוחץ את ידיהם, נותן להם "כיף", מחליף איתם כמה מילים ועוצר שוב ושוב כדי להעניק להם יחס אישי. "המטרה שלי כמנהל היא ליצור בית ספר שילדים רוצים להיות בו, מקום שגם אנשי הצוות רוצים להיות בו ושמשפחות סומכות עליו וגאות לשלוח אליו את ילדיהן", סיפר באוארמאסטר. לדבריו, הוא מקפיד להיות נוכח לאורך כל היום: מקבל את פני התלמידים בכניסה בבוקר, מבקר בכיתות, פוגש אותם במסדרונות ובחדר האוכל ולבסוף נפרד מהם כשהם חוזרים הביתה.

זאק באוארמאסטר, המנהל עם שיטת החינוך יוצאת הדופן ( צילום: מתוך רשתות חברתיות )

אחת המסורות שיצר מכונה "יום שישי של אגרוף", שבמסגרתה הוא מחליף ברכת אגרוף עם התלמידים. "זה אומר: אני כאן בשבילך, אני רואה אותך ואני בצד שלך", הסביר. גם לאחר שיחות משמעת קשות הוא משתדל להבהיר לתלמידים שהתמיכה בהם לא נעלמה.

לדבריו, המטרה היא לגרום לכל ילד להרגיש שרואים אותו ושיש בבית הספר מבוגר שאפשר לסמוך עליו. בדיקה שערכה יועצת בית הספר בקרב יותר מ־400 תלמידים העלתה נתון יוצא דופן: 100% מהם השיבו שיש לפחות מבוגר אחד בבית הספר שהם סומכים עליו ויכולים לפנות אליו בשעת הצורך. "מבחינתי, זה כל העניין", סיכם המנהל.