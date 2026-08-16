נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הבהיר כי אינו מודאג ממצבה של נושאת המטוסים "אברהם לינקולן", חרף דיווחים גוברים על תנאי מחייה קשים וקריאות מצד מחוקקים לפתוח בחקירה.

בתשובה לשאלות עיתונאים אמר טראמפ כי לדעתו הספינה לא הייתה בים "כמעט מספיק זמן". הנשיא דחה באופן נחרץ את הטענות לפיהן בני המשפחות של יותר מ-5,000 אנשי הצוות מודאגים לשלומם, וכאשר צוינה בפניו דאגת הקרובים מיהר להשיב: "לא, הם לא". טראמפ הוסיף וציין כי נושאת המטוסים "ג'ורג' וושינגטון" כבר נמצאת בדרכה להחליף את ה"אברהם לינקולן" במשימתה במזרח התיכון.

מזכיר ההגנה פיט הגסת' גיבה את עמדת הנשיא וטען כי הדיווחים על התנאים הירודים בספינה "הוצגו בצורה מסולפת לחלוטין". הגסת' ציין כי "חלק מהפריסות ארוכות יותר מאחרות, ויש לי יותר כבוד והערכה למלחים האלה מכל אחד אחר. מה שהם עושים בים הפתוח בתנאים המורכבים האלה עם פחות עגינות בנמלים – זה מדהים".

גם מזכיר הצי בפועל, האנג קאו, הגיב לדיווחים ומסר כי לא היו אבדות בנפש וכי "מספר קטן של מקרים נפשיים טופלו".

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קאו הוסיף כי תכניות הארוחות הותאמו בעת מחסור באספקה טרייה "מבלי שפוספסה ארוחה אחת", והאשים את התקשורת בניסיון " לצייר את הלוחמים שלנו כקורבנות", דבר שלדבריו מסיט את הפוקוס מהאיום המרכזי. קאו שיבח את עמידות הצוות והדגיש כי "אין ספק שהצעירים והצעירות שלנו נדחקו לקצה גבול היכולת – אך הם מעולם לא נשברו. הם עייפים בצדק – אך מעולם לא יצאו מהקרב". הבית הלבן בחר שלא להוסיף הצהרה מעבר להפנייה לדברי הנשיא.

ההצהרות מגיעות בעקבות תחקירים בכלי תקשורת צבאיים שהצביעו על שחיקה חמורה בקרב הצוות בספינה, השוהה בים תשעה חודשים ולא ביצעה עגינה בנמל מזה יותר מ-200 ימים. הדיווחים חשפו מחסור במוצרי היגיינה, בעיות במים זורמים ומקרים של מלחים שניסו לקפוץ למים.

בעקבות הממצאים, סנאטורים משתי המפלגות, ובהם ריצ'רד בלומנטל ורובן גאלגו, דרשו לפתוח בחקירה רשמית. המצב בנושאת המטוסים משקף עומס רחב בצי האמריקאי, הנאלץ להאריך פריסות של נושאות מטוסים בים בשל המלחמה המתמשכת באיראן.

דיווחים בתקשורת הצבאית והבינלאומית מפרטים את התנאים הירודים על סיפון נושאת המטוסים. על פי הממצאים, הצוות סבל ממחסור במוצרי היגיינה בסיסיים כמו סבון ומשחת שיניים. בתקופות מסוימות אף צומצמו הארוחות בשל קשיי אספקה, והתבססו על קצבאות מוגבלות שכללו חצי כוס אורז ושתי טורטיות בלבד.

לצד המחסור במזון, נרשמו תקלות קשות בתשתיות הספינה ובמערכות האינסטלציה. הדיווחים מצביעים על מקלחות מעובשות, מחסור ממושך במים חמים והשבתה של שירותי הכביסה במשך שבועות. המלחים נדרשו לפעול במשמרות מפרכות של 12 עד 16 שעות ביממה תחת עומס מבצעי כבד וללא ימי מנוחה.

המצוקה הנפשית על הספינה החריפה בעקבות הארכת הפריסה והיעדר עגינה בנמלים במשך למעלה מ-200 ימים ברציפות. העומס והשחיקה הובילו לירידה חדה במורל הצוות, ובדיווחים נמסר על מקרים שבהם מלחים ניסו לקפוץ למים או איימו לעשות כן.