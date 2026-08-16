מאבק מזוויע: תמנון ננעל על פניו של דייג תמים ( צילום: מסך )

רגעי אימה תועדו בסרטון שהפך לוויראלי, ובו נראה הדייג ג'סר סרוונטס כשהוא יושב בסירת עץ קטנה ונאבק בתמנון שנצמד לפניו.

על פי הדיווחים, האירוע התרחש סמוך לאי פלאוואן שבפיליפינים. סרוונטס הצליח ללכוד את התמנון, אך בתוך זמן קצר היצור החל להתפתל ולהיאחז בפניו באמצעות זרועותיו ומאות כפתורי ההצמדה שעליהן. בסרטון נראה התמנון פורש את זרועותיו סביב ראשו של הדייג. בשלב מסוים הוא אף נצמד לאזור פיו. סרוונטס מנסה תחילה להשתחרר באמצעות ידיו ולנתק את זרועות התמנון מפניו, אך היצור אינו מרפה. המאבק הופך למאבק כוח של ממש, כשהדייג מנסה להסיר את הזרועות אחת אחרי השנייה. מה זה הדבר הזה? כדור שיער ענקי השתלט על רחובות ניו יורק דני שפיץ | 10:43 אידיוט אחד, 4 מיליון צפיות - המגיש חטף בומרנג מנתניהו דני שפיץ | 08:41 כאשר הוא מבין שהאחיזה חזקה מדי, סרוונטס תופס גזע במבוק חתוך ומתחיל להכות באמצעותו בתמנון בניסיון לגרום לו לשחרר את אחיזתו. לאחר כמה רגעים מתוחים, המאמץ מצליח. התמנון משתחרר מפניו של הדייג, והוא משליך אותו בחזרה למים ונראה כשהוא מנסה להתאושש מהמאבק.

מאבק מזוויע: תמנון ננעל על פניו של דייג תמים - צילום: רשתות חברתיות מאבק מזוויע: תמנון ננעל על פניו של דייג תמים | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:33

"התמנון שתפסתי היה קשה מאוד לשליטה. הוא כמעט קרע לי את הפנים", סיפר סרוונטס לאחר האירוע.

הסיבה לעוצמת האחיזה נעוצה במבנה הייחודי של התמנון. הזרועות שלו מצוידות בכפתורי הצמדה חזקים, המסוגלים ליצור אחיזה משמעותית על העור ועל משטחים שונים. יחד עם הגוף הגמיש והיכולת לתמרן את הזרועות באופן עצמאי, מדובר ביריב שקשה מאוד להסיר כאשר הוא כבר נצמד.

התמנונים נחשבים גם לבעלי חיים אינטליגנטיים במיוחד, והתגובה שלהם כאשר הם נלכדים יכולה להיות בלתי צפויה. במקרה הזה, מה שהחל כניסיון דיג שגרתי הפך בתוך שניות למאבק הישרדותי על סיפונה של סירת עץ קטנה.

בסופו של דבר הדייג הצליח להשתחרר, והתמנון חזר למים.