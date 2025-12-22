כיכר השבת
נשיכה בודדת הורגת 26 בני אדם: התייר העלה סרטון - והוא לא ידע מה הוא מחזיק 

תייר בריטי העלה בתמימות סרטון בו הוא נראה מחזיק בידו תמנון כחול-טבעות, בעוד הוא אינו יודע כי מדובר באחת החיות הארסיות ביותר בעולם | נשיכה אחת של התמנון מסוגלת להרוג 26  בני אדם - התייר ניצל בנס (חדשות, בעולם) 

הורג 26 בוגרים בנשיכה אחת. תמנון כחול טבעות (צילום: לפי סעיף 27א)

תייר בריטי שבילה בחופי הפיליפינים ניצל בנס לאחר שתיעד את עצמו מחזיק בידיו את אחד מבעלי החיים המסוכנים ביותר בעולם.

בסרטון שהעלה לרשת החברתית אינסטגרם ב-11 בדצמבר, נראה הגבר כשהוא משחק עם תמנון קטן, מבלי להעלות בדעתו כי מדובר בתמנון כחול-טבעות, הידוע בארס הקטלני שלו.

חומרת הסכנה התבררה לתייר רק לאחר פרסום התיעוד, כאשר גולשים רבים הגיבו בבהלה והתריעו על סוג בעל החיים שבידו. המומחים מציינים כי התמנון רחב-הטבעות נחשב לאחד מבעלי החיים הארסיים ביותר על פני כדור הארץ, וארסו נאמד כחזק פי 100 מרעל הציאניד.

על פי הנתונים המדעיים, נשיכה בודדת של תמנון זה נושאת כמות ארס המסוגלת להביא למותם של כ-26 בני אדם בוגרים. מדובר באחד המקרים הבודדים בטבע שבהם יצור ממשפחת הראש-רגלאים מסוגל לגרום למותו של בן אנוש.

מצב זה מסוכן שבעתיים לאור העובדה כי נכון להיום, עולם הרפואה טרם מצא נוגדן יעיל לרעל הייחודי של חיה זו.

צפו בתיעוד.

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
אמאלהה איזה פחד! חולה נפש הבריטי הזה
האדמו"ר מחלומינסקין שוואינסקי ידבורון

