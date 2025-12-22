תייר בריטי שבילה בחופי הפיליפינים ניצל בנס לאחר שתיעד את עצמו מחזיק בידיו את אחד מבעלי החיים המסוכנים ביותר בעולם.

בסרטון שהעלה לרשת החברתית אינסטגרם ב-11 בדצמבר, נראה הגבר כשהוא משחק עם תמנון קטן, מבלי להעלות בדעתו כי מדובר בתמנון כחול-טבעות, הידוע בארס הקטלני שלו.

חומרת הסכנה התבררה לתייר רק לאחר פרסום התיעוד, כאשר גולשים רבים הגיבו בבהלה והתריעו על סוג בעל החיים שבידו. המומחים מציינים כי התמנון רחב-הטבעות נחשב לאחד מבעלי החיים הארסיים ביותר על פני כדור הארץ, וארסו נאמד כחזק פי 100 מרעל הציאניד.

על פי הנתונים המדעיים, נשיכה בודדת של תמנון זה נושאת כמות ארס המסוגלת להביא למותם של כ-26 בני אדם בוגרים. מדובר באחד המקרים הבודדים בטבע שבהם יצור ממשפחת הראש-רגלאים מסוגל לגרום למותו של בן אנוש.

מצב זה מסוכן שבעתיים לאור העובדה כי נכון להיום, עולם הרפואה טרם מצא נוגדן יעיל לרעל הייחודי של חיה זו.

צפו בתיעוד.