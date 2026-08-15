 דלג לתוכן הראשי
ליאל בהלם

"היי, אני נציג המשטרה - יש לנו כמה שאלות" | התיעוד הדרמטי מרגע איתור בנות יהלומי

המשטרה מפרסמת תיעוד מהרגע בו נמצאו שתי בנות משפחת יהלומי כשהן שוהות על הרכבת בארגנטינה | בתחילה נראה שוטר מקומי משוחח בספרדית עם הנשים, ולאחר מכן השוטר הישראלי מציג את עצמו | "דאגנו לכן מאוד", אמר קצין המשטרה (חדשות) 

4תגובות
מלי וליאל ברכבת בארגנטינה
מלי וליאל ברכבת בארגנטינה| צילום: צילום: דוברות המשטרה

המשטרה פרסמה היום את התיעוד בו נראו שתי בנות משפחת יהלומי כששוטר מקומי ניגש אליהן בתוך הרכבת בארגנטינה.

בתיעוד נראה השוטר נכנס לרכבת, בזמן שנציג המשטרה הישראלית בדרום אמריקה מתלווה אליו.

ברגע שהוא מאתר את שתי הישראליות, משוחח עימן השוטר הארגנטינאי בספרדית ולאחר מכן פותח הקצין הישראלי בשיחה איתן.

"היי מלי היי ליאל, אני אולטר, נציג המשטרה בדרום אמריקה מחטיבת המודיעין משטרת ישראל, אני רוצה לשאול אתכן כמה שאלות דאגנו לכן מאוד. בסדר? אני אתן לכולם לרדת ואנחנו נשוחח קצת, טוב?"

צפו בתיעוד.
ארגנטינהמשטרת ישראלמלי יהלומיליאל יהלומי
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

4 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

3
לא יאמן. פשוט בושה. אני מבינה שאמנם המשפחה אחראית על כל הבלגן והחיפושים ולא הם, אבל מה עם לשלוח הודעה ממכשיר חסוי היי משטרת ישראל, אלה הבנות יהלומי. רק רצינו ליידע..... פשוט לא ייאמן. אבל תכלס, מסכנות. הם לא חשבו שהם יתפרסמו ככה....
לא בא לי
הסיפור לא תמים הם ברחו בכוונה עדיין הסיפור האמיתי חסוי
קובי
2
חוצפה מצידן בזבזו זמן וכסף למלא מדינות ואנשים ! היו צריכות להודיע מראש שלא יחפשו אחריהן!וגם המשפחה אשמה פה...
חוצפה!
1
אססססור לדון אנשים. חבל ממש זה קרה אבל זה החיים שלהם. דבר אחד אפשר להגיד, שהיה להם "בהצלחה" ו"תודה רבה" על הבלגן.
אני

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

דרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר