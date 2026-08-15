ליאל בהלם "היי, אני נציג המשטרה - יש לנו כמה שאלות" | התיעוד הדרמטי מרגע איתור בנות יהלומי המשטרה מפרסמת תיעוד מהרגע בו נמצאו שתי בנות משפחת יהלומי כשהן שוהות על הרכבת בארגנטינה | בתחילה נראה שוטר מקומי משוחח בספרדית עם הנשים, ולאחר מכן השוטר הישראלי מציג את עצמו | "דאגנו לכן מאוד", אמר קצין המשטרה (חדשות)