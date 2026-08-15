מלי וליאל ברכבת בארגנטינה| צילום: צילום: דוברות המשטרה
המשטרה פרסמה היום את התיעוד בו נראו שתי בנות משפחת יהלומי כששוטר מקומי ניגש אליהן בתוך הרכבת בארגנטינה.
בתיעוד נראה השוטר נכנס לרכבת, בזמן שנציג המשטרה הישראלית בדרום אמריקה מתלווה אליו.
ברגע שהוא מאתר את שתי הישראליות, משוחח עימן השוטר הארגנטינאי בספרדית ולאחר מכן פותח הקצין הישראלי בשיחה איתן.
"היי מלי היי ליאל, אני אולטר, נציג המשטרה בדרום אמריקה מחטיבת המודיעין משטרת ישראל, אני רוצה לשאול אתכן כמה שאלות דאגנו לכן מאוד. בסדר? אני אתן לכולם לרדת ואנחנו נשוחח קצת, טוב?"
צפו בתיעוד.
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