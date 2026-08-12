היעדרות האם ובתה בוינה: הערכת מצב בישראל וההחלטה שהתקבלה

מלי וליאל יהלומי הנעדרות בווינה ( צילום: באדיבות השגרירות )

מפכ"ל המשטרה, רב-ניצב דני לוי, כינס הערכת מצב מיוחדת ומקיפה שעסקה כולה במאמצים הקדחתניים לאיתורן של שתי האחיות הישראליות, מלי וליאל יהלומי, אשר נעלמו בווינה ומאז אבדו עקבותיהן. כך מסרה היום (רביעי) המשטרה בשעות אחר הצהרים.

בדיון המיוחד השתתפו גורמים בכירים מאוד בסגל הפיקוד של המשטרה, ובהם ראש אגף החקירות והמודיעין, ראש חטיבת המודיעין, נציגי משטרת ישראל הפועלים בחו"ל וכן אנשי חפ"ק המודיעין של המשטרה הפועל במדינה שבה אירעה ההיעלמות. במהלך המפגש קיבל המפכ"ל סקירה נרחבת ומפורטת על כלל פעולות החקירה והמאמצים המודיעיניים השונים המתבצעים במקביל הן בזירה המקומית בארץ והן מעבר לים. בתום הערכת המצב הנחה המפכ"ל להקצות את כלל המשאבים והאמצעים הנדרשים, ללא מגבלה, לטובת קידום החקירה והאיתור, לצד הידוק והעמקת שיתופי הפעולה והעבודה המשותפת מול כלל הגורמים הבינלאומיים והמקומיים הרלוונטיים עד להגעתן של השתיים. התפתחות זו בדרגים הבכירים של משטרת ישראל מגיעה על רקע החשש הכבד וההולך וגובר לשלומן של מלי וליאל, אשר מוגדרות כנעדרות מאז יום שישי האחרון. החשד עלה מדרגה לאחר שהשתיים לא התייצבו אמש להמראת טיסת החזרה שלהן לארץ, שהייתה מתוכננת לצאת מפראג בשעה תשע ארבעים וחמש בערב. מזעזע: האיראנים רעבים ללחם - זה הפתרון הנורא שהם מצאו כיכר השבת | 19:00 הנסיך הארי חזר ביום רביעי לבריטניה - כעת הוא מזהיר: "אנחנו בסכנה" כיכר השבת | 20:14 מבדיקה שנערכה בדירת הנופש בווינה שבה שהו השתיים במהלך חופשתן, התגלה כי הדירה ריקה לחלוטין מחפצים אישיים. כוחות המשטרה האוסטרית שנכנסו בעובי הקורה, לצד נציגי שגרריות ישראל בווינה ופעילים בקהילת חב"ד המקומית, פועלים במלוא המרץ בזירה, אך מדווחים כי בשלב זה עדיין לא הושג שום קצה חוט שיכול להצביע על מקום הימצאן של השתיים או על הנסיבות שהובילו להיעלמותן המסתורית.

הודעת השגרירות

"הגענו לדירה, שבת שלום" - ואז השתיקה

כזכור, מלי וליאל יהלומי יצאו לטיול הפתעה לכבוד יום הולדתה ה-50 של מלי, שאורגן על ידי בתה ליאל. השתיים עברו מפראג לווינה באמצעות רכבת, והיו אמורות לשוב ארצה אמש. המגע האחרון עימן היה ביום שישי לפני כניסת השבת, כאשר כתבו בקבוצה המשפחתית: "הגענו לדירה, תראו איזה דירה מגניבה, שבת שלום לכולם".

עמיר רודניק, גיסה של מלי יהלומי, מסר בריאיון לכאן כי מאז אותה הודעה נותק הקשר באופן מוחלט. "שום דבר ממה שקורה לא מתאים לאופי שלהן", ציין בכאב. שגרירות ישראל באוסטריה פרסמה קריאה דחופה לסיוע באיתור שתי האזרחיות הישראליות, וכל מי שמחזיק במידע אודות מקום הימצאן מתבקש ליצור קשר בדחיפות עם מספר החירום +436763672304 או עם המשטרה המקומית באוסטריה.

נכון לעכשיו, אין כל קצה חוט בנוגע לסיבת היעלמותן או למקום הימצאן. המשפחה והגורמים הרשמיים ממשיכים בפעילות אינטנסיבית לאיתורן, כאשר הזמן הולך ודוחק.