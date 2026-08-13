פרשת היעלמותן של מלי וליאל יהלומי בווינה שבאוסטריה מקבלת תפנית דרמטית ומסתורית. החקירה הועברה ליחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433, ובית המשפט הטיל צו איסור פרסום גורף על פרטי החקירה. במקביל, נרשמה היום (חמישי) סערה בבורסה בתל אביב, כאשר מניית 'בנק ירושלים' ספגה ירידות שערים חדות במיוחד.

העברת התיק ליחידת ההונאה מגיעה לאחר שבימים האחרונים התגבשה בקרב גורמי הביטחון בישראל ההערכה כי ככל הנראה לא מדובר באירוע חטיפה או פגיעה על רקע לאומני. הבוקר פנו חוקרי להב 433 לבית המשפט בבקשה להטיל צו איסור פרסום על החקירה, ובית המשפט נעתר לבקשה. בשלב זה חל איסור מוחלט לפרסם פרטים נוספים על כיווני החקירה הסמויים שנבדקים כעת בישראל.

צניחה חדה בבורסה: מניית בנק ירושלים צללה ב-12%

על רקע ההתפתחויות בפרשה, ספגה היום מניית 'בנק ירושלים' - שם עבדה האם מכה קשה בבורסה. בשיא יום המסחר הגיעה הירידה לשיעור חריג של 12.39%, כאשר חרושת השמועות סביב הפרשה יצרה סערה בקרב המשקיעים.

בהנהלת הבנק מיהרו לשגר צפירת הרגעה ופרסמו התייחסות רשמית. מבנק ירושלים נמסר בתגובה: "בהמשך לבדיקה שבוצעה, לא נמצא כל ממצא המעיד על פעולות חריגות כלשהן בכספי הבנק או בנכסיו". עם זאת, הירידה החדה במניה משקפת את החשש הכבד בשוק ההון מפני השלכות אפשריות של הפרשה המסתורית.