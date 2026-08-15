מלי וליאל יהלומי, שנעלמו במשך שבוע ועוררו דאגה רבה, אותרו בבואנוס איירס שבארגנטינה. מחקירת האירוע עולה כי השתיים תכננו את ההיעלמות מבעוד מועד בשל נסיבות אישיות הקשורות לכספים, ואף תכננו להמשיך מיעד זה למדינה נוספת. לאחר שתושאלו על ידי נציגי המשטרה במקום, הן שוחררו מכיוון שלא עלה חשד לעבירה פלילית.

גורם במשטרה הבהיר כי "השתיים עזבו מרצונן. נציג המשטרה וידא כי לא נשקפת סכנה לחייהן, וכי הן אינן מאוימות ויכולות להמשיך בדרכן". במקביל, גורמים בארגון ציינו כי "המודיעין הושג על ידי להב 433. האינדיקציה התקבלה לפני שעות" (אמש, שישי). הם הוסיפו כי בכיר במערכת האכיפה ציין כי "300 חוקרים עבדו מסביב לשעון" במסגרת המאמצים לאיתורן.

במהלך המבצע הוקמו מספר חפ"קים ברחבי העולם בהנחיית המפכ"ל דני לוי, תוך שיתוף פעולה עם ארגון היורופול. בהודעת המשטרה נמסר כי "בהנחיית מפכ"ל המשטרה, רב-ניצב דני לוי, הפעילה המשטרה בהובלה של להב 433 וחטיבת המודיעין של המשטרה חפ"קים בארץ ובחו"ל, שפעלו 24/7, תוך הקצאת כלל האמצעים והמשאבים שנידרשו לצורך איתורן וביצעו מאות פעולות חקירה".

מטעם המשטרה נמסר בנוסף כי "לאחר מאמצים רבים ועבודה משותפת של כלל הגורמים, הכוללים את היורופול וארגוני משטרה נוספים בחו"ל אותרו הנעדרות. משטרת ישראל מודה לכלל הגורמים בארץ ובחו"ל על שיתוף הפעולה והסיוע במאמצי האיתור". בהודעה נוספת צוין כי "נציגי משטרת ישראל בחו"ל, שפעלו בימים האחרונים, בהנחיית המפכ״ל, במספר ארצות ברחבי העולם במסגרת החקירה הרגישה לאיתור הנעדרות הישראליות, ביצעו פעולות חקירה משמעותיות והפעילו יכולות מודיניות נרחבות, שהובילו לאיתור הנעדרות בארגנטינה". במערכת האכיפה סיכמו כי "הפעילות המודיעינית והמבצעית מעידה על יכולותיה של משטרת ישראל לפעול בכל מקום בעולם".

מהחקירה התברר כי השתיים נקטו בפעולות הטעיה כדי למנוע את גילוין. הן נחתו בצ'כיה, שם רכשו מכשירי טלפון ללא צורך בהצגת דרכון, ומשם המשיכו לווינה. בווינה צילמו השתיים סרטונים המיועדים לבני משפחתן, אך דאגו לשלוח אותם רק לאחר שכבר עזבו את המדינה, זאת כדי ליצור רושם מוטעה כאילו הן עדיין שוהות שם, בעוד המכשיר הסלולרי שלהן אוכן לאחרונה באזור תחנת הרכבת העירונית.

בשלב זה נאסר לפרסם מהי המדינה שהייתה היעד הבא של שתי הנשים, ואת המניע המדויק לבריחתן.