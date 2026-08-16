 דלג לתוכן הראשי
כרוניקה של הרג

דרס 7 שוטרים ונתלה על מנוף: איראן בבליץ הוצאות להורג

איראן ממשיכה בגל ההוצאות להורג: האיש שהואשם בדריסת שבעה שוטרים הוצא להורג, על רקע עשרות גזרי דין נגד מפגינים לטענת בית המשפט: "סייע לציונים ולארה״ב" (חדשות בעולם)

6תגובות
שחרם סאדקי (צילום: רשתות חברתיות)

הודיעה כי ביצעה את גזר דינו של שחרם סאדקי, שנהג לעבר כוחות הביטחון במהלך המחאות בכרג׳ ופצע שבעה שוטרים. הרשויות טענו כי הוא פעל במסגרת פעילות לטובת ישראל, ארצות הברית ו״קבוצות עוינות״.

על פי מערכת המשפט האיראנית, האירוע התרחש בכיכר גולזר בעיר כרג׳, במהלך המחאות. הרשויות טענו כי סאדקי נהג במהירות לעבר כוחות הביטחון ופגע בשבעה שוטרים. אחד מהם, לפי הגרסה האיראנית, נותר בתרדמת במשך כשלושה חודשים.

לאחר האירוע נמלט סאדקי מהמקום. לפי הרשויות, הוא הצית את מכוניתו ולאחר מכן הסתתר בזהות בדויה. בסופו של דבר הוא אותר במחנה לגמילה מסמים ונעצר.

בתחילה, לפי מערכת המשפט האיראנית, הוא טען כי מכוניתו נגנבה וכי לא היה מעורב באירוע. החוקרים טענו כי הראיות שנאספו נגדו סתרו את גרסתו, ובהמשך טענה התביעה כי הודה שנהג לעבר כוחות הביטחון.

גבר איראני נתלה בפומבי (צילום: רשתות חברתיות)

בית המשפט המהפכני בכרג׳ הרשיע אותו בעבירה שהוגדרה כ״פעילות מבצעית לטובת המשטר הציוני, ארצות הברית וקבוצות עוינות״. נגזר עליו עונש מוות וכן החרמת רכושו. לאחר שבית המשפט העליון אישר את גזר הדין, הרשויות הודיעו כי ההוצאה להורג בוצעה.

המקרה מגיע על רקע גל הולך וגובר של הוצאות להורג באיראן, במיוחד נגד נאשמים בעבירות ביטחוניות ובמקרים הקשורים למחאות.

ב־5 באוגוסט דיווחה סוכנות הידיעות רויטרס כי נציב זכויות האדם של האו״ם, וולקר טורק, הזהיר מפני העלייה החדה בהוצאות להורג במדינה. לדבריו, מאז 19 במרץ הוצאו להורג באיראן לפחות 56 בני אדם באשמות הקשורות לביטחון הלאומי, בהם 27 מקרים שנקשרו למחאות.

החשש הבינלאומי מהמדיניות האיראנית הולך וגובר. ב־12 באוגוסט הודיעו האיחוד האירופי ו־26 מדינות נוספות כי הן מגנות את הוצאות להורג של מפגינים באיראן וקראו לטהרן להפסיק את השימוש בעונש המוות.

גם ארגון איראן לזכויות אדם הזהיר מפני החרפת הדיכוי. ב־12 באוגוסט דיווח הארגון כי הרשויות האיראניות מקדמות משפטים קבוצתיים נגד מפגינים, כאשר עשרות בני אדם כבר נידונו למוות בהליכים שהוא הגדיר כבלתי הוגנים.

איראןהאו"םזכויות אדםהוצאות להורגמחאות באיראן
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

6 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

4
הלוו המערביסטים שנגד המלחמה??? אתם בעד הרצח המזעזע הזה???
יוסי
לא תלבש אישה גבר. לפי תגובתך את אישה. אנא לא להשתמש בשם יוסי
יהודה
טוב שלך הכי טוב יוסי הזה גם לא נראה לי הרבה זמן כנראה יוסלה
טוב
3
בהצלחה לשני הצדדים
יופי
2
איפה כל מדינות אירופה הצבועים למה לא שומעים אותם
רפי

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר