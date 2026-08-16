דרס 7 שוטרים ונתלה על מנוף: איראן בבליץ הוצאות להורג

שחרם סאדקי ( צילום: רשתות חברתיות )

איראן הודיעה כי ביצעה את גזר דינו של שחרם סאדקי, שנהג לעבר כוחות הביטחון במהלך המחאות בכרג׳ ופצע שבעה שוטרים. הרשויות טענו כי הוא פעל במסגרת פעילות לטובת ישראל, ארצות הברית ו״קבוצות עוינות״.

על פי מערכת המשפט האיראנית, האירוע התרחש בכיכר גולזר בעיר כרג׳, במהלך המחאות. הרשויות טענו כי סאדקי נהג במהירות לעבר כוחות הביטחון ופגע בשבעה שוטרים. אחד מהם, לפי הגרסה האיראנית, נותר בתרדמת במשך כשלושה חודשים. לאחר האירוע נמלט סאדקי מהמקום. לפי הרשויות, הוא הצית את מכוניתו ולאחר מכן הסתתר בזהות בדויה. בסופו של דבר הוא אותר במחנה לגמילה מסמים ונעצר. בתחילה, לפי מערכת המשפט האיראנית, הוא טען כי מכוניתו נגנבה וכי לא היה מעורב באירוע. החוקרים טענו כי הראיות שנאספו נגדו סתרו את גרסתו, ובהמשך טענה התביעה כי הודה שנהג לעבר כוחות הביטחון.

גבר איראני נתלה בפומבי ( צילום: רשתות חברתיות )

בית המשפט המהפכני בכרג׳ הרשיע אותו בעבירה שהוגדרה כ״פעילות מבצעית לטובת המשטר הציוני, ארצות הברית וקבוצות עוינות״. נגזר עליו עונש מוות וכן החרמת רכושו. לאחר שבית המשפט העליון אישר את גזר הדין, הרשויות הודיעו כי ההוצאה להורג בוצעה.

המקרה מגיע על רקע גל הולך וגובר של הוצאות להורג באיראן, במיוחד נגד נאשמים בעבירות ביטחוניות ובמקרים הקשורים למחאות.

ב־5 באוגוסט דיווחה סוכנות הידיעות רויטרס כי נציב זכויות האדם של האו״ם, וולקר טורק, הזהיר מפני העלייה החדה בהוצאות להורג במדינה. לדבריו, מאז 19 במרץ הוצאו להורג באיראן לפחות 56 בני אדם באשמות הקשורות לביטחון הלאומי, בהם 27 מקרים שנקשרו למחאות.

החשש הבינלאומי מהמדיניות האיראנית הולך וגובר. ב־12 באוגוסט הודיעו האיחוד האירופי ו־26 מדינות נוספות כי הן מגנות את הוצאות להורג של מפגינים באיראן וקראו לטהרן להפסיק את השימוש בעונש המוות.

גם ארגון איראן לזכויות אדם הזהיר מפני החרפת הדיכוי. ב־12 באוגוסט דיווח הארגון כי הרשויות האיראניות מקדמות משפטים קבוצתיים נגד מפגינים, כאשר עשרות בני אדם כבר נידונו למוות בהליכים שהוא הגדיר כבלתי הוגנים.