נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ איים להכריז על מצר הורמוז כשטח של ארצות הברית, בעוד הממשל שלו מתקשה לסיים את המלחמה עם איראן.
במהלך נאום באקדמיה לשוטרים בלונג איילנד שבניו יורק ביום שישי, אמר הנשיא האמריקני כי יגדיר בקרוב את נתיב השיט - מעבר קריטי למסחר העולמי שדרכו עוברת כחמישית מאספקת הנפט הימית בעולם - כשטח אמריקני.
הדברים נאמרו בעוד שיחות השלום עם איראן נותרות במבוי סתום לאחר משא ומתן שנכשל, כאשר טהרן מסרבת לפתוח מחדש את המצר, שנותר כמעט סגור לחלוטין מאז שהשיקו ארצות הברית וישראל במלחמה נגד איראן בפברואר.
כמעט שישה חודשים לתוך המלחמה, יש מעט מאוד אינדיקציות לכך שהמגעים יובילו בקרוב לשלום, בעוד גורמים איראניים ממשיכים להמרות את פיו של טראמפ. ארצות הברית מטילה סגר על השיט והנמלים האיראניים בחודשים האחרונים במטרה להפעיל לחץ כלכלי על טהרן.
"לאחר שנסיים להביס את איראן, שמובסת קשות, די בקרוב אכריז על מצר הורמוז כשטח של ארצות הברית," אמר טראמפ ביום שישי. "במהות, זה מה שזה. יש לנו את הסגר. אף ספינה לא עוברת אלא אם כן אנחנו רוצים בכך."
רצינות הערתו של טראמפ, והאם היא סימנה עמדת מדיניות חדשה עבור הממשל שלו, לא היו ברורות מיידית.
בתגובה ברשת X, אמר קאזם גריבאבאדי, סגן שר החוץ של איראן, כי טהרן לא תירתע מאיומים או מפגשני כוח של ארצות הברית - והוסיף כי מצר הורמוז ייפתח או ייסגר אך ורק תחת סמכותה של איראן.
בראיון שפורסם ביום שבת, אמר שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י כי איראן לא החליטה לחדש את השיחות עם ארצות הברית, והמסרים שמועברים באמצעות קטר ופקיסטן אינם עולים לכדי משא ומתן, כך דיווחה סוכנות הידיעות רויטרס.
עראקצ'י אמר לכלי התקשורת האיראני שאהרארא ניוז כי שיחות נפרדות עם עומאן התמקדו בהגדרת נתיב ימי דרך מצר הורמוז, בעוד שארצות הברית תצטרך לעמוד בתנאים כדי שהשיט במעבר המים יתחדש.
מוקדם יותר השבוע טען טראמפ כי לארצות הברית יש שליטה מוחלטת על המצר ואמר "אני חושב שנשמור עליו" ברשת Truth Social, למרות שהמצר הוא נתיב מים בינלאומי המוקף באיראן ועומאן.
לא ברור אם הנשיא טראמפ אכן התכוון לקיים את מה שאמר, ואם יכריז בבוא העת על מצר הורמוז כטריטוריה אמריקנית, אולם יהיה מדובר במהלך בעל השלכות דרמטיות.
הכרזה חד-צדדית של נשיא ארצות הברית על מצר הורמוז כ"שטח אמריקני" תציב אתגרי ענק חסרי תקדים מבחינת החוק החוקתי והפדרלי בארצות הברית. ראשית, חוקת ארצות הברית מעניקה באופן בלעדי לקונגרס את הסמכות לספח שטחים חדשים, לצרף מדינות או להסדיר נכסים וטריטוריות של המדינה, לפי פרק 4 לביצוע התאמות ואישורים חוקיים. הנשיא אינו מוסמך להכריז על ריבונות טריטוריאלית על דעת עצמו, וללא חקיקה מפורשת של הקונגרס, להכרזה כזו אין כל תוקף חוקי פנימי בארצות הברית.
שנית, מהלך כזה יתנגש חזיתית עם החוק הפדרלי הפנימי שאימץ אמנות בינלאומיות המוכרות על ידי הממשל, ובראשן חוק ימי החופין והמים הטריטוריאליים. על פי הדין האמריקני המבוסס על משפט המנהג הימי, ארצות הברית מכירה במים טריטוריאליים עד מרחק של 12 מיל ימי בלבד מקו החוף של מדינה ריבונית. מכיוון שמצר הורמוז תחום כולו בתוך המים הטריטוריאליים של איראן ועומאן, הכרזה על שטח מעבר לים כטריטוריה אמריקנית תעמוד בסתירה מוחלטת להגדרות החוקיות של גבולות המדינה והסמכות הימית של הצי האמריקני.
בנוסף, צעד כזה יגרור כמעט בוודאות עתירות מיידיות לבית המשפט הפדרלי ולבית המשפט העליון בארצות הברית מצד חברי קונגרס וחברות ספנות. בית המשפט יידרש להכריע האם לפעולת הנשיא יש יסוד משפטי, או שמא מדובר בחריגה חמורה מסמכות הרשות המבצעת ובחריגה מ"חוק סמכויות המלחמה" (War Powers Resolution), שכן השתלטות וסיפוח של שטחים ימיים בינלאומיים ללא אישור הקונגרס מהווים מעשה מלחמה בלתי מורשה על פי הדין הפנימי.
לבסוף, מבחינת המשפט החוקתי האמריקני, הגדרת אזור כשטח ארה"ב מחייבת החלת זכויות חוקתיות, סמכויות שיפוט של בתי משפט פדרליים והחלת חוקי המכס והמס של המדינה. יישום מנגנונים אלו בנתיב שיט בינלאומי שנמצא אלפי קילומטרים מגבולות ארצות הברית ייצור תסבכת משפטית בלתי פתירה, שכן רשויות האכיפה והמשפט האמריקניות לא יוכלו להפעיל סמכות חוקית אפקטיבית או לגיטימית על כלי שיט זרים העוברים במקום.
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