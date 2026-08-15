נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ איים להכריז על מצר הורמוז כשטח של ארצות הברית, בעוד הממשל שלו מתקשה לסיים את המלחמה עם איראן.

במהלך נאום באקדמיה לשוטרים בלונג איילנד שבניו יורק ביום שישי, אמר הנשיא האמריקני כי יגדיר בקרוב את נתיב השיט - מעבר קריטי למסחר העולמי שדרכו עוברת כחמישית מאספקת הנפט הימית בעולם - כשטח אמריקני.

הדברים נאמרו בעוד שיחות השלום עם איראן נותרות במבוי סתום לאחר משא ומתן שנכשל, כאשר טהרן מסרבת לפתוח מחדש את המצר, שנותר כמעט סגור לחלוטין מאז שהשיקו ארצות הברית וישראל במלחמה נגד איראן בפברואר.

כמעט שישה חודשים לתוך המלחמה, יש מעט מאוד אינדיקציות לכך שהמגעים יובילו בקרוב לשלום, בעוד גורמים איראניים ממשיכים להמרות את פיו של טראמפ. ארצות הברית מטילה סגר על השיט והנמלים האיראניים בחודשים האחרונים במטרה להפעיל לחץ כלכלי על טהרן.

"לאחר שנסיים להביס את איראן, שמובסת קשות, די בקרוב אכריז על מצר הורמוז כשטח של ארצות הברית," אמר טראמפ ביום שישי. "במהות, זה מה שזה. יש לנו את הסגר. אף ספינה לא עוברת אלא אם כן אנחנו רוצים בכך."

רצינות הערתו של טראמפ, והאם היא סימנה עמדת מדיניות חדשה עבור הממשל שלו, לא היו ברורות מיידית.

בתגובה ברשת X, אמר קאזם גריבאבאדי, סגן שר החוץ של איראן, כי טהרן לא תירתע מאיומים או מפגשני כוח של ארצות הברית - והוסיף כי מצר הורמוז ייפתח או ייסגר אך ורק תחת סמכותה של איראן.

בראיון שפורסם ביום שבת, אמר שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י כי איראן לא החליטה לחדש את השיחות עם ארצות הברית, והמסרים שמועברים באמצעות קטר ופקיסטן אינם עולים לכדי משא ומתן, כך דיווחה סוכנות הידיעות רויטרס.

עראקצ'י אמר לכלי התקשורת האיראני שאהרארא ניוז כי שיחות נפרדות עם עומאן התמקדו בהגדרת נתיב ימי דרך מצר הורמוז, בעוד שארצות הברית תצטרך לעמוד בתנאים כדי שהשיט במעבר המים יתחדש.

מוקדם יותר השבוע טען טראמפ כי לארצות הברית יש שליטה מוחלטת על המצר ואמר "אני חושב שנשמור עליו" ברשת Truth Social, למרות שהמצר הוא נתיב מים בינלאומי המוקף באיראן ועומאן.

לא ברור אם הנשיא טראמפ אכן התכוון לקיים את מה שאמר, ואם יכריז בבוא העת על מצר הורמוז כטריטוריה אמריקנית, אולם יהיה מדובר במהלך בעל השלכות דרמטיות.