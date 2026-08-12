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בטווח האש

הדייג נשכב על הסיפון ותיעד את מסוק אפאצ'י מכניע מכלית 

בין כוונת המסוק למצלמת הדייג: התעיוד חשף את רגעי השיתוק של כלי השיט במפרץ עומאן ע"י צבא ארה"ב (חדשות בעולם)

הדייג נשכב על הסיפון ותיעד את מסוק אפאצ'י מכניע מכלית (צילום: רשתות חברתיות)

דרמה ימית עוצרת נשימה התחוללה בלב מפרץ עומאן, כאשר מסוק קרב אמריקאי מסוג אפאצ'י AH-64 שיגר טילים לעבר חדר המכונות של המכלית ולה נובה. התקרית, שסיכנה את חייהם של עוברי אורח באזור, תועדה באופן נדיר על ידי דייגים איראנים שנקלעו שלא בטובתם לשטח האש.

על פי הודעת פיקוד המרכז של ארה"ב, המכלית, המניפה את דגל פנמה, זוהתה בעת שניסתה להפר את המצור המוטל על נמלים איראניים. לאחר שהתעלמה מסדרת אזהרות לעצור, הוחלט להפעיל כוח צבאי ממוקד כדי לנטרל את כושר התנועה שלה.

הדייג נשכב על הסיפון ותיעד את מסוק אפאצ'י מכניע מכלית
הדייג נשכב על הסיפון ותיעד את מסוק אפאצ'י מכניע מכלית | צילום: צילום: רשתות חברתיות

במרכז האירוע עומד תיעוד יוצא דופן של דייג איראני, שמצא את עצמו בלב זירת המלחמה. בתיעוד נראה הדייג כשהוא נשכב על סיפון סירתו כדי להתמגן מהירי, שניות אחרי התיעוד מסוק האפאצ'י שיגר טילים מדויקים אל חדר המכונות של המכלית שהובילו להשבתת כלי השיט הגדול.

התוצאות של התקיפה אינן רק צבאיות, אלא גם סביבתיות וקשות. דיווחים מהשטח מאשרים כי דליפת נפט משמעותית אותרה היום בסמוך לאי קשם שבאיראן.

דליפת נפט משמעותית אותרה היום בסמוך לאי קשם שבאיראן.
דליפת נפט משמעותית אותרה היום בסמוך לאי קשם שבאיראן. | צילום: צילום: רשתות חברתיות

עדויות מהאזור מתארות מראות קשים של גדות נמלים שהוצפו בנפט שחור, מה שמעורר חשש כבד לאסון אקולוגי נרחב בחופי המפרץ.
איראןצבא ארה"במסוק אפאצ'ימפרץ עומאןזיהום נפט
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