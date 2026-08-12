הדייג נשכב על הסיפון ותיעד את מסוק אפאצ'י מכניע מכלית 

דרמה ימית עוצרת נשימה התחוללה בלב מפרץ עומאן, כאשר מסוק קרב אמריקאי מסוג אפאצ'י AH-64 שיגר טילים לעבר חדר המכונות של המכלית ולה נובה. התקרית, שסיכנה את חייהם של עוברי אורח באזור, תועדה באופן נדיר על ידי דייגים איראנים שנקלעו שלא בטובתם לשטח האש.
על פי הודעת פיקוד המרכז של ארה"ב, המכלית, המניפה את דגל פנמה, זוהתה בעת שניסתה להפר את המצור המוטל על נמלים איראניים. לאחר שהתעלמה מסדרת אזהרות לעצור, הוחלט להפעיל כוח צבאי ממוקד כדי לנטרל את כושר התנועה שלה.
במרכז האירוע עומד תיעוד יוצא דופן של דייג איראני, שמצא את עצמו בלב זירת המלחמה. בתיעוד נראה הדייג כשהוא נשכב על סיפון סירתו כדי להתמגן מהירי, שניות אחרי התיעוד מסוק האפאצ'י שיגר טילים מדויקים אל חדר המכונות של המכלית שהובילו להשבתת כלי השיט הגדול.
התוצאות של התקיפה אינן רק צבאיות, אלא גם סביבתיות וקשות. דיווחים מהשטח מאשרים כי דליפת נפט משמעותית אותרה היום בסמוך לאי קשם שבאיראן.
עדויות מהאזור מתארות מראות קשים של גדות נמלים שהוצפו בנפט שחור, מה שמעורר חשש כבד לאסון אקולוגי נרחב בחופי המפרץ.
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