ליקוי מאורות וחודש אלול: שער המזל המסוכן שנפתח בשמים

עיניהם של האסטרולוגים והמומחים לא יורדות מהשמיים ביממות האחרונות, והם עוקבים בדריכות שיא אחר כל תנועה ושינוי קוסמי. שעות ספורות מפרידות בינינו לבין ליקוי חמה עוצמתי שפותח שער קוסמי מסוכן, כשהנתונים חושפים מערכת לחצים משולבת שלא ראינו כמותה – שתימשך ברציפות עד ליקוי הלבנה שיגיע בעוד שבועיים ויאיים לטרוף את כל הקלפים מחדש.

הסקרנות סביב הליקויים אינה נחלת הגויים בלבד, וכבר אמרו חז"ל במסכת סוכה: "תַּנְיָא רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: כׇּל זְמַן שֶׁמְּאוֹרוֹת לוֹקִין סִימָן רַע לְשׂוֹנְאֵיהֶם שֶׁל יִשְׂרָאֵל, מִפְּנֵי שֶׁמְּלוּמָּדִין בְּמַכּוֹתֵיהֶן. מָשָׁל לְסוֹפֵר שֶׁבָּא לְבֵית הַסֵּפֶר וּרְצוּעָה בְּיָדוֹ, מִי דּוֹאֵג מִי שֶׁרָגִיל לִלְקוֹת בְּכׇל יוֹם וָיוֹם הוּא דּוֹאֵג. תָּנוּ רַבָּנַן: בִּזְמַן שֶׁהַחַמָּה לוֹקָה סִימָן רַע לַגּוֹיִם. לְבָנָה לוֹקָה סִימָן רַע לְשׂוֹנְאֵיהֶם שֶׁל יִשְׂרָאֵל".

מלכודת הליקויים: האם ההיסטוריה חוזרת מול איראן?

ליקוי החמה המלא יתקיים היום (רביעי) בשעות אחר הצהריים והערב. אף על פי ששיא הליקוי נראה במלואו באזורים כמו איסלנד וצפון ספרד ואינו צפוי להיראות מישראל, גלי ההדף הגלובליים שלו מורגשים היטב בכל רחבי העולם. רבים מהאסטרולוגים והמומחים מצביעים על קשר ישיר ומטריד בין הליקוי הנוכחי לזה שהתרחש לפני כחצי שנה.

בדיוק כפי שפריצת המלחמה מול איראן התרחשה סביב פורים הקודם בצמוד לליקוי דומה, כך גם הפעם מתריעים גורמים מקצועיים על סכנת הסלמה ממשית שעלולה להידרדר לעימות צבאי רחב היקף בין ארצות הברית לבין טהראן. כידוע, תקופות של צמתים אסטרולוגיים נפיצים ליוו היסטורית אירועים משמעותיים בישראל ובעולם.

המלבן המיסטי: זעם הטבע והתצורות בשמיים

במקביל לאיומים הגיאופוליטיים, אנשי מקצוע מתחום חקר הכוכבים מציגים זווית נוספת ומדגישים כי תקופות אלו מסמלות לא פעם אסונות טבע כפי שמכוון בורא עולם, בדמות רעידות אדמה אדירות, שריפות ענק חריגות ואפילו התפרצויות הרי געש. מבט מעמיק על מפת הכוכבים חושף צורה מרתקת: מלבן כחול המשלב שני אלכסונים אדומים.

תצורה נדירה זו, המכונה "מלבן מיסטי", מורכבת מארבעה כוכבים שיוצרים יחד אנרגיה מתפרצת של שינויים, צמיחה והפתעות דרמטיות בשטח. על פי המומחים, השילוב הייחודי הזה מעצים את ההשפעות הקוסמיות ויוצר מתח אנרגטי שמשפיע על כל תחומי החיים.