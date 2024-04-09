בחור הישיבה שגייס 17 בחורים ל'נצח יהודה' משתף על המשבר | פאנל סוער עם חשיפת התהליכים הפנימיים בגופים המובילים לשינוי | תחזית האימה לשנה הקרובה לפי המקובלים | תיעוד המהפך הטכנולוגי בצה"ל והרחפן המתאבד 'עטלף' שחיסל מאות מחבלים | וגם, החדשות שעשו לנו את השבוע (דבר ראשון)
ההתעלמות בביטאון הספרדי מהמכתב הדרמטי על הגיוס, בקשת המחילה של האדמו"ר בבית הקברות, המינויים החדשים בעירית בני ברק, החזרה של ראש הישיבה למקומו לאחר מחלה ממושכת, הלחן של ראש הישיבה בסיום הזמן ומעמד הסיום בקונקורד (מעייריב)
אמש, התרגשו תושבי יבשת אמריקה ויצאו לחזות בליקוי חמה מלא, תופעת טבע נדירה שחוזרת על עצמה אחת לכמה עשורים | הבוקר פרסם אילון מאסק סרטון חד וברור של הליקוי הנדיר כפי שנצפה מהחלל באמצעות לווייני חברת 'סטרלינק' שבבעלותו | צפו בתיעוד הנדיר (מעניין)
לרגל ליקוי החמה המלא שמתרחש בשעות אלו ביבשת אמריקה, בנאס"א פתחו נקודות צילום לכל אורך הקו בו יתרחש הליקוי, עם מראות ההחשכה וטלסקופים מהמתקדמים בעולם שיתעדו את התופעה הנדירה | צפו בשידור החי מאולפני נאס"א (בעולם)
מחר, יום שני, עשרות מיליוני בני אדם ישהו בעלטה מוחלטת בעיצומו של יום בשעה שהשמש והירח ייפגשו מעל הארץ והחמה צפויה ללקות באופן מלא | צפויים "להנות" מהמופע המרהיב רוב גדול של תושבי ארה"ב, יחד עם חלק מתושבי מקסיקו וקנדה (בעולם)