הערב (ראשון) ייראה בשמי ישראל ליקוי ירח מלא, לראשונה מאז 2018. הליקוי יימשך כמעט חמש שעות, בשיאו הירח ייעלם בצל כדור הארץ ויקבל גוון אדמדם.

שוחחנו על הליקוי בתוכנית דבר השבוע, שם הציג יוסי עבדו את לוח הזמנים המדויק בישראל.

18:51 - (ז' אלול) - ירח זורח בישראל, כבר בתוך הצל החלקי

19:27 - מתחיל הצל המלא, החלק הכהה עולה על פני הירח

20:30 - הירח כולו בתוך הצל, מואר רק בקרני אור עקיפות

21:31 - שיא הליקוי

21:51 - הירח מתחיל להשתחרר מהצל

22:56 - סוף הליקוי כולו

במילים פשוטות: מהשקיעה ועד קרוב ל-23:00 כל מי שירים עיניים לשמיים יוכל לראות את המופע במו עיניו.

חודש אלול עמוס באירועים אסטרונומיים

ז' אלול (7.9) - ליקוי ירח מלא

כ"ח אלול (21.9) - ליקוי חמה מלא, לא ייראה בישראל

כ"ט אלול (22.9) - יום השוויון, הלילה והיום שווים באורכם

המשמעות הרוחנית והמסורתית

במסורת היהודית ליקויים נחשבו פעמים רבות כסימנים. הרב יצחק כדורי זצ"ל כתב בקדושת יצחק על ליקוי חמה באלול: "אם נבלע השמש בחודש אלול, מלך גדול יכנס למצרים, חרב, וזרעים יצליחו, פירות ירבו, ומלך פרס יצא להילחם עם בני ההרים, ויהיה צער בעולם."

יוסי עבדו הסביר כי הליקוי נושא משמעות מיסטית על פי המקובלים. הוא ציטט את דברי הרב כדורי שכתב על ליקוי חמה באלול כמסמל תקופה של אתגרים ומלחמות, אך גם של תקווה להצלחה.

עבדו קרא לציבור לחזור בתשובה, תוך שימת דגש על הצורך באחדות ובתפילה לשנה טובה ומתוקה.

מתי הליקוי הבא?

ליקוי חלקי שייראה מישראל - כ"ג באב תשפ"ו (28.8.2026)

הליקוי המלא הבא שייראה כאן בשלמות - סוף שנת תשפ"ט (31.12.2028)