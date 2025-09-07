כיכר השבת
תרימו עיניים לשמיים

מה הרב כדורי אמר על ליקוי חמה ומה הלו"ז הצפוי הערב וכל חודש אלול? | צפו

הליקוי הערב יימשך כמעט חמש שעות, בשיאו הירח ייעלם בצל כדור הארץ ויקבל גוון אדמדם | יוסי עבדו מסביר בתוכנית דבר השבוע על הליקוי והלו"ז הצפוי | צפו (דבר השבוע)

3תגובות

הערב (ראשון) ייראה בשמי ישראל ליקוי ירח מלא, לראשונה מאז 2018. הליקוי יימשך כמעט חמש שעות, בשיאו הירח ייעלם בצל כדור הארץ ויקבל גוון אדמדם.

שוחחנו על הליקוי בתוכנית דבר השבוע, שם הציג יוסי עבדו את לוח הזמנים המדויק בישראל.

18:51 - (ז' אלול) - ירח זורח בישראל, כבר בתוך הצל החלקי

19:27 - מתחיל הצל המלא, החלק הכהה עולה על פני הירח

20:30 - הירח כולו בתוך הצל, מואר רק בקרני אור עקיפות

21:31 - שיא הליקוי

21:51 - הירח מתחיל להשתחרר מהצל

22:56 - סוף הליקוי כולו

במילים פשוטות: מהשקיעה ועד קרוב ל-23:00 כל מי שירים עיניים לשמיים יוכל לראות את המופע במו עיניו.

חודש אלול עמוס באירועים אסטרונומיים

ז' אלול (7.9) - ליקוי ירח מלא

כ"ח אלול (21.9) - ליקוי חמה מלא, לא ייראה בישראל

כ"ט אלול (22.9) - יום השוויון, הלילה והיום שווים באורכם

המשמעות הרוחנית והמסורתית

במסורת היהודית ליקויים נחשבו פעמים רבות כסימנים. הרב יצחק כדורי זצ"ל כתב בקדושת יצחק על ליקוי חמה באלול: "אם נבלע השמש בחודש אלול, מלך גדול יכנס למצרים, חרב, וזרעים יצליחו, פירות ירבו, ומלך פרס יצא להילחם עם בני ההרים, ויהיה צער בעולם."

יוסי עבדו הסביר כי הליקוי נושא משמעות מיסטית על פי המקובלים. הוא ציטט את דברי הרב כדורי שכתב על ליקוי חמה באלול כמסמל תקופה של אתגרים ומלחמות, אך גם של תקווה להצלחה.

עבדו קרא לציבור לחזור בתשובה, תוך שימת דגש על הצורך באחדות ובתפילה לשנה טובה ומתוקה.

מתי הליקוי הבא?

ליקוי חלקי שייראה מישראל - כ"ג באב תשפ"ו (28.8.2026)

הליקוי המלא הבא שייראה כאן בשלמות - סוף שנת תשפ"ט (31.12.2028)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

3
מלך פרס.. לא חיסלו אוותו עדיין.. מלחיץץ
הסימנים של הרב נשמעין הגיוניים
2
הרב כדורי מדבר על ליקוי חמה, זה ליקוי לבנה. ליקוי החמה לא יראה בישראל אז זה לא חל עלינו. כמובן שצריך לחזור בתשובה אבל אני מאמין שלנו בעז"ה יהיה רק טוב
שימו לב
1
הרב כדורי מתיחס לליקוי חמה שיהיה בשבוע הבא. !!!!
הרב כדורי

