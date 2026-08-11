הנפט שמציף את חופי איראן - צילום: לפי סעיף 27א הנפט שמציף את חופי איראן | צילום: צילום: לפי סעיף 27א 10 10 0:00 / 0:14

חופי איראן, ובמיוחד באזור האי קשם, מכוסים בימים אלו בשכבות עבות של נפט שחור ובוצה כתוצאה מדליפות נפט חוזרות ונשנות ממכליות שנפגעו במהלך הסכסוך המתמשך במצר הורמוז. תיעודים שהופצו ברשתות החברתיות מציגים תמונה קשה של חופים שחורים לחלוטין ופסולת זפת המציפה את המים.

האירועים מתרחשים על רקע המלחמה המתמשכת באזור מאז פברואר 2026, אשר כולל עשרות התקפות על כלי שיט מסחריים בנתיב השיט החיוני. התקפות הדדיות אלו גרמו לנזקים כבדים לספינות, לשריפות ולדליפות נפט שהצטברו לאורך חודשים של לחימה. דליפה משמעותית ממכלית יוונית אחת הדליפות המשמעותיות ביותר נגרמה כתוצאה מפגיעה במכלית היוונית קאבומליאס בחודש יולי 2026 מול חופי עומאן. הספינה ננטשה על ידי צוותה לאחר הפגיעה ונגררה למימי איראן סמוך לאי לרק, כאשר תצלומי לוויין הראו כתמי נפט נרחבים הנסחפים לעבר האיים קשם ולרק. טראמפ משתגע מהאיראנים; "הם אנשים מאוד לא ישרים" | חושף: זו התוכנית להמשך כיכר השבת | 17:23 רוצחי תינוקות: הדמוקרטים הכריזו על חוק חדש - והוא מזעזע במיוחד כיכר השבת | 18:33 דליפות נוספות שמקורן בספינות איראניות ובמתקנים שנפגעו הגיעו לאזורים רגישים מבחינה אקולוגית, בהם שמורת המנגרובים הרא. המים הרדודים באזור והתנועה האיטית של המים במפרץ הפרסי מחמירים את הפגיעה הקשה בשוניות האלמוגים, בבעלי החיים הימיים ובפרנסת קהילות הדייגים המקומיות.

ארה"ב במזרח התיכון ( צילום: צבא ארה"ב )

רשויות איראן מודות בזיהום

רשויות החירום באיראן אישרו את דבר הזיהום והורו על מבצע ניקוי דחוף, אך ציינו כי המקור המדויק עדיין נבדק. במקביל, גורמים בינלאומיים מבהירים כי לא מדובר באירוע בודד של התפוצצות מספר מכליות, אלא בהצטברות של נזקים סביבתיים מתמשכים שנגרמו במהלך חודשי הלחימה.

בנוסף לכך, זוהה כתם נפט נפרד וגדול מול חופי עומאן שמקורו במכלית קארוליין בזנגי שנשאה נפט רוסי ועלה על שרטון, אך הוא מרוחק יותר מהאיים האיראניים. הזיהום הנרחב מעורר חששות כבדים מפני נזק אקולוגי ארוך טווח שיימשך גם לאחר תום הסכסוך הצבאי באזור.