"אני אוהב אותך, אחי": שוטר הציל אדם רגע לפני שקפץ מגשר

סגן מייק הוץ (44) ממשטרת נאשוויל הוזעק השבוע לגשר ויקטורי ממוריאל, לאחר דיווח על אדם שעמד בקצה הגשר ונמצא במשבר קשה.
הוץ לא מיהר להתקרב אליו בכוח. הוא עצר במרחק בטוח, הציג את עצמו והחל לדבר איתו.
"אני רק רוצה לדבר איתך", אמר לו הוץ, בניסיון ליצור קשר עם האיש ולהרגיע אותו.
השיחה נמשכה, והשוטר הקשיב לסיפורו ולמצוקה שבה היה נתון. הוץ, ששירת בעבר כחייל קרבי והיה מעורב גם בעבודת משא ומתן במצבי משבר, השתמש בניסיון שצבר כדי לבנות בהדרגה אמון עם האיש.
בשלב מסוים הוא אמר לו שהוא לא מתכוון לעשות שום דבר בלתי צפוי וביקש רק ללחוץ את ידו.
האיש הסכים.
הרגע הזה התברר כנקודת המפנה. לחיצת היד הפכה לחיבוק, והאיש התרחק משפת הגשר לעבר השוטרים ואנשי הסיוע שהמתינו במקום.
"אני אוהב אותך. הכול יהיה בסדר", אמר לו הוץ במהלך החיבוק.
בתיעוד ממצלמת הגוף של השוטר נראים הרגעים הדרמטיים שבהם השיחה מתקדמת בהדרגה, עד שהאיש מסכים לקבל עזרה ולרדת מהמקום המסוכן. כלי תקשורת בנאשוויל פרסמו את התיעוד, והוא זוכה כעת לתשומת לב רחבה ברשת.
הוץ סיפר כי מבחינתו החיבוק היה רגע משמעותי במיוחד. לדבריו, הוא הרגיש שהאיש סוף סוף הצליח לשחרר חלק מהרגשות שהצטברו בו והבין שיש סביבו אנשים שרוצים לעזור לו.
המסר של הוץ לאחר האירוע היה פשוט: לא תמיד צריך למצוא את המילים המושלמות. לפעמים הדבר החשוב ביותר הוא פשוט להישאר ליד אדם שנמצא במשבר, להקשיב לו ולגרום לו להרגיש שהוא אינו לבד.
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