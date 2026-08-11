"אני אוהב אותך, אחי": שוטר הציל אדם רגע לפני שקפץ מגשר

סגן מייק הוץ (44) ממשטרת נאשוויל הוזעק השבוע לגשר ויקטורי ממוריאל, לאחר דיווח על אדם שעמד בקצה הגשר ונמצא במשבר קשה.

הוץ לא מיהר להתקרב אליו בכוח. הוא עצר במרחק בטוח, הציג את עצמו והחל לדבר איתו.

"אני רק רוצה לדבר איתך", אמר לו הוץ, בניסיון ליצור קשר עם האיש ולהרגיע אותו.

השיחה נמשכה, והשוטר הקשיב לסיפורו ולמצוקה שבה היה נתון. הוץ, ששירת בעבר כחייל קרבי והיה מעורב גם בעבודת משא ומתן במצבי משבר, השתמש בניסיון שצבר כדי לבנות בהדרגה אמון עם האיש.

בשלב מסוים הוא אמר לו שהוא לא מתכוון לעשות שום דבר בלתי צפוי וביקש רק ללחוץ את ידו.

האיש הסכים.

הרגע הזה התברר כנקודת המפנה. לחיצת היד הפכה לחיבוק, והאיש התרחק משפת הגשר לעבר השוטרים ואנשי הסיוע שהמתינו במקום.

"אני אוהב אותך. הכול יהיה בסדר", אמר לו הוץ במהלך החיבוק.