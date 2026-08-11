מרדף יצרי ב-90 קמ"ש: ניידת ריסקה רוכב טוסטוס לתוך התעלה

במוצאי שבת בעיר טואסולה, צפונית להלסינקי, במהלך מפגש של רוכבי טוסטוסים, שוטרים הבחינו בנער בן 15 שרכב על טוסטוס ללא לוחית רישוי וביקשו ממנו לעצור. לפי המשטרה, הוא לא נענה להוראה והחל להימלט.

המרדף היה קצר, אך הסתיים בצורה דרמטית. לפי ניתוח של התיעוד מהאירוע, הטוסטוס הגיע למהירות של כ־90 קמ״ש. בשלב מסוים התקרבה מאחוריו מכונית משטרה, ונוצר מגע בין הניידת לטוסטוס. הרוכב איבד שליטה, סטה מהכביש והתנגש בגדר בצד הדרך. בעקבות הפגיעה הוא נפצע וסבל משברים בכף הרגל ובכמה עצמות ביד. למרות הפציעות, מצבו הוגדר יציב ולא נשקפה סכנה לחייו.

מרדף יצרי ב-90 קמ"ש: ניידת ריסקה רוכב טוסטוס לתוך התעלה - צילום: רשתות חברתיות מרדף יצרי ב-90 קמ"ש: ניידת ריסקה רוכב טוסטוס לתוך התעלה | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:16

אבל בעוד הנער חשוד בעבירות הקשורות למנוסה מהשוטרים ולנהיגה בכלי שאינו עומד בדרישות החוק, גם השוטר שהיה מעורב בהתנגשות נחקר. הרשויות בודקות האם אופן ביצוע העצירה והמרדף היה מוצדק והאם השימוש בכוח היה מידתי בנסיבות האירוע.

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לפי המשטרה, הטוסטוס עבר שינויים שהפכו אותו למהיר יותר מהמהירות המותרת לכלי מסוג זה. במקביל, נבדקות נסיבות ההתנגשות והפעולות שביצע השוטר ברגעים שקדמו לפגיעה.

החקירה כעת מתנהלת בשני כיוונים: מצד אחד נבדקת התנהלותו של הנער והעבירות שבהן הוא חשוד, ומצד שני נבדקת התנהלות השוטר והאם פעולת המשטרה חרגה מהנדרש.

עד שהחקירה תסתיים, עדיין לא נקבע אם השימוש בניידת כדי לעצור את הנער היה מוצדק או בלתי סביר.