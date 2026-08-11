רגעי אימה בשיט: היפופוטם ענק יצא למרדף אחרי סירת תיירים

רגעים של בהלה עברו על קבוצת תיירים שטיילה בנהר בבוטסואנה שבאפריקה, לאחר שהיפופוטם הסתער לעבר סירת הספארי שבה שטו.
האירוע התרחש במהלך שיט תיירותי באחד מנהרות המדינה, כאשר ההיפופוטם הבחין בסירה והחל להתקרב אליה במהירות. בתוך זמן קצר הפך השיט השגרתי למרדף מלחיץ, כשהחיה מתקדמת לעבר הסירה ונראית נחושה שלא לאפשר לה להמשיך בדרכה.
התיירים, שהבינו את הסכנה, נאלצו להתרחק מהמקום במהירות.
סרטון שפורסם מציג את הרגעים הדרמטיים שבהם ההיפופוטם רודף אחר הסירה. למרבה המזל, המפגש הסתיים ללא נפגעים, והתיירים הצליחו להתרחק מהחיה בשלום.
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