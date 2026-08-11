אווז מחמד מטקסס זוכה לכינוי "גיבור", לאחר שהעיר משפחה שישנה בביתה והזהיר אותה מפני שריפה שפרצה באסם שבחצר.

ברט גרבר, תושב מחוז פורט בנד, סיפר כי בשבוע שעבר ישן כשקול הגעגועים של האווז המשפחתי, גוסי, העיר אותו. מצלמות האבטחה בבית תיעדו את האווז משמיע כמה קריאות רמות, בזמן שלהבות החלו להתפשט באסם שמאחורי הבית.

"יצאתי החוצה בלי לחשוב יותר מדי וראיתי אש שעולה משם", סיפר גרבר לתקשורת המקומית. הוא מיהר לקחת צינור מים ולהגיע למקום, והצליח לכבות את האש. בעלי החיים שהיו בתוך האסם הצליחו להימלט ללא פגע.

גרבר ואשתו צ'לסי אמרו כי ערנותו של גוסי מנעה אסון אפשרי. "אנחנו עדיין בהלם מוחלט מהמחשבה עד כמה אחרת זה היה יכול להסתיים", כתבה צ'לסי ברשתות החברתיות. "אנחנו אסירי תודה מעבר למילים שכולם בטוחים, ולא יכולנו להיות גאים יותר בגוסי. הוא באמת הגיבור הקטן שלנו".

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גוסי הצטרף למשפחה בחודש מאי, לאחר שבתם הצעירה, איליין, ביקשה לגדל אווז. "כשהבאנו אותו הוא היה כל כך קטן וכל כך פרוותי", סיפרה איליין. "כשהייתי מלטפת לו את הראש, הוא היה מניח אותו על הזרוע שלי, וזה פשוט היה גורם לי לדמוע".